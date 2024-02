Vodafone DISTRUGGE TIM e lancia le SILVER: ecco i contenuti

Il meglio deve ancora venire per Vodafone, che però ha ben chiare le idee sul suo futuro. Il gestore anglosassone ce la sta mettendo tutta per recuperare gran parte del pubblico scappato via, proprio perché i tempi cominciano a restringersi.

Concedere ancora spazio alle realtà minori significherebbe perdere ancora pubblico e soprattutto dimestichezza con il recupero dei vecchi clienti. È proprio per questo motivo che il gestore è intervenuto con nuove offerte già durante gli scorsi mesi del 2023, ottenendo un gran successo.

Stando a quanto riportato, sono sempre di più gli utenti che sbarcano in Vodafone con l’intenzione di restarci, anche se la motivazione è ben chiara. Sono disponibili delle promo che non hanno eguali né dal punto di vista della qualità, né dal punto di vista dei contenuti e del prezzo.

Vodafone: tornano disponibili le leggendarie offerte Silver, ecco i prezzi e i contenuti

Partendo dalla prima è già chiaro l’obiettivo di Vodafone, ovvero quello di fornire qualsiasi contenuto. Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti per effettuare telefonate verso qualsiasi numero in Italia e all’estero, SMS senza limiti verso chiunque e un quantitativo pari a 100 giga in 4G per navigare in Internet. Il prezzo mensile di questa prima soluzione offre agli utenti l’opportunità di pagare solo 7,99 €.

La seconda offerta, quella più importante, consente invece di avere qualcosa in più. Ci sono infatti al suo interno ben 150 giga per navigare sul web in 4G. Per quanto concerne invece minuti e messaggi, si tratta dello stesso quantitativo illimitato dell’offerta precedente. Ovviamente a cambiare è anche il prezzo, che corrisponde a 9,99 € mensili.

Tali soluzioni sono dunque ancora disponibili ma solo per alcuni clienti. Chi proviene da un qualsiasi gestore virtuale o da Iliad troverà terreno fertile per sottoscrivere una delle due promo.

In più si possono avere tutti i mesi dei giga in più, visto che sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica SmartPay ce ne sono 50 da aggiungere alla propria offerta.