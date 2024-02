WhatsApp, FOLLIA pura: ecco i nuovi AGGIORNAMENTI

Con i nuovi aggiornamenti, WhatsApp riporterà alcune novità come ad esempio quella utile per messaggiare tra piattaforme diverse.

Col passare del tempo tutti hanno imparato ad aspettarsi qualsiasi cosa dal proprio smartphone, soprattutto dalle applicazioni che lo popolano. Quella quella che tutti hanno in comune, senza la quale di certo le cose sarebbero più complicate nel mondo delle comunicazioni, risponde al nome di whatsApp. La piattaforma colorata di verde è diventata praticamente obbligatoria per tenere ben saldi i rapporti, sia nella vita privata che nel mondo del lavoro.

Fortunatamente gli utenti si sono adeguati in poco tempo diversi anni fa quando fu lanciata e ad oggi non fanno altro che gioire ogni volta che si presenta un nuovo aggiornamento. Il 2023 è stato praticamente pieno di novità, con tutti gli update che sono stati lanciati. Il 2024 non vuole essere ora da meno ed è per questo che WhatsApp sta pensando a tutte le cose che arriveranno a breve per la sua piattaforma e per i suoi utenti. Stando a quanto riportato durante le ultime ore, la novità sarebbe eccezionale: stanno per mischiarsi le carte in tavola con WhatsApp che potrebbe a breve accogliere i messaggi anche di altre piattaforme.

WhatsApp si prepara ad introdurre l’interoperabilità, si potranno inviare messaggi anche ad altre piattaforme di messaggistica

Dopo un tiro in molla durato diversi anni, sembra che il dado sia quasi tratto. Per assecondare le imposizioni del nuovo DMA, WhatsApp a breve dovrebbe introdurre la possibilità di inviare e ricevere messaggi da altre piattaforme.

In poche parole, i file, i messaggi testuali, le note audio, le foto e i video potrebbero essere mandati ad esempio da WhatsApp a Telegram e viceversa così come ad iMessage e Google Message.

Per quanto riguarda le chiamate e le videochiamate la situazione sembra un attimo in stand-by ma potrebbe cambiare da un momento all’altro. Siccome a settembre scattò l’obbligo di attuare tale manovra in sei mesi, tutto dovrebbe avvenire entro il prossimo mese di marzo. Siete pronti ad accogliere questa novità? Gli utenti potranno decidere di accettarla o meno senza problemi.