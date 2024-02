Scopri le TIM Power con 150 GIGA al mese GRATIS

Le offerte attualmente disponibili di TIM provengono dal passato, siccome già qualche anno fa erano in grado di dettare legge con le loro peculiarità. Ora sono state ripristinate ufficialmente per riuscire a recuperare utenti ed offrire loro la possibilità di avere tutto. In realtà non tutti possono beneficiare di un rientro in TIM o della sottoscrizione di queste promozioni, in quanto sono circoscritte solo ad alcune utenti che provengono da alcuni gestori.

Proprio su questi capisaldi si sviluppano le due offerte della gamma Power, entrambe molto utili per contenuti e prezzi.

TIM apre al rientro degli utenti con le sue nuove offerte Power, eccole qui

Era necessario che le Power Iron e Supreme Web Easy tornassero a disposizione del pubblico dopo il grande successo ottenuto nel 2023. Ora tutti tremano: offerte con questi contenuti e con prezzi così bassi, non possono che far tornare l’appetito ai vecchi clienti.

Sta accadendo infatti proprio questo, con diverse persone che hanno scelto di rientrare in TIM senza pensarci due volte.

Venendo ai contenuti delle offerte, bisogna partire da quella meno costosa, ovvero la Iron. Chi vuole pagare solo 6,99 € al mese, può scegliere tale soluzione che vanta la possibilità di effettuare chiamate senza limiti verso qualsiasi gestore, inviare messaggi illimitati verso tutti e di navigare sul web con un quantitativo di 100 giga in 4G.

Più o meno lo stesso principio vale anche per la Supreme Web Easy, offerta che ogni mese costa solo 7,99 €. Al suo interno ci sono minuti ed SMS verso tutti i gestori senza limiti, con 150 giga in 4G.

Come detto in anticipo, le due soluzioni sono destinate solo ed esclusivamente a chi proviene da alcuni gestori. Si tratta di Iliad e di tutti i gestori virtuali. Inoltre chi vuole assicurarsi queste due soluzioni mobili, deve sapere che il primo mese sarà totalmente offerto gratis. Fino alla seconda mensilità, non bisognerà dunque pagare nulla.