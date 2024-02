CoopVoce offre 200 GIGA al mese, ecco quanto costano

Lo scopo principale di CoopVoce adesso è quello di risalire in cattedra, di occupare le prime posizioni nelle classifiche di gradimento e senza perdere terreno ulteriore. L’azienda ci sta riuscendo grazie al lancio delle sue nuove offerte della gamma EVO, tutte piene di contenuti e pronte a stupire.

Passando ai contenuti presenti al loro interno, c’è veramente di tutto a partire dai minuti fino ad arrivare anche ai messaggi e alla connessione ad Internet. CoopVoce su questo è maestra e lo ha dimostrato nel tempo. Era ora necessario adeguarsi alle promozioni mobili fornite dai gestori rivali, piene di contenuti e con prezzi molto bassi.

CoopVoce ha le migliori offerte del momento: la EVO 200 domina su tutti

Con tutte le offerte che si vedono in giro, è davvero difficile scegliere il proprio gestore di fiducia, anche se i nomi più importanti restano sempre gli stessi. Tra questi non poteva mancare quello di CoopVoce, provider che non mostra segni di cedimento in seguito alle nuove opportunità lanciate dai provider virtuali.

Il gestore lo vuole dimostrare con il lancio della sua ultima EVO 200, attualmente disponibile per tutti per pochi euro.

Venendo ai contenuti, questa straordinaria offerta concede l’opportunità di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso chiunque e 200 giga in 4G per navigare in Internet. Il prezzo mensile è straordinario, siccome si tratta di soli 7,90 € al mese per sempre.

Le peculiarità di questa offerta non sono finite qui, visto che oltre a minuti, messaggi e giga offre anche dell’altro. La EVO 200 di CoopVoce consente a tutti di poter beneficiare di un costo di attivazione praticamente nullo, in quanto è gratuito al 100%. C’è anche un altro vantaggio: il primo mese sarà gratis siccome offerto totalmente dal gestore virtuale. Questa offerta può essere sottoscritta veramente da chiunque senza distinzione, basta recarsi sul sito ufficiale.

Per velocizzare i tempi della portabilità e soprattutto dell’attivazione dell’offerta in generale, il consiglio è quello di attivare una scheda eSIM. Questa, di tipo virtuale, permette all’utente di non dover inserire una scheda fisica nel proprio smartphone, evitando quindi tutte le problematiche che ne vengono.