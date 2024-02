Sia il BOLLO auto che il CANONE Rai possono essere EVITATI

Purtroppo la situazione tasse in Italia è sempre più tragica per i poveri cittadini, che ormai non sanno più come risparmiare qualche euro. Ci sono troppe imposte da pagare pagare ogni anno e tra queste ce ne sono alcune davvero odiose. Stando a quanto trapela dall’opinione pubblica, si cerca in ogni modo, ogni anno, di non pagare il canone Rai e il bollo auto, due tasse ritenute insulse e insensate.

Facendo un rapido focus sulla prima, ovvero sul canone, gli utenti proprio non riescono a contemplare tutto ciò: “Pagare una tassa solo perché si possiede una televisione che riceve dei canali, è assurdo“. Questo è il pensiero dei cittadini italiani, che non sanno però di poter beneficiare di alcune soluzioni per non pagarlo.

Innanzitutto sono gli utenti ad avere oltre i 75 anni di età a poter evitare di pagare questa famosissima imposta. Devono avere però un reddito annuo inferiore agli 8000 €. Lo stesso privilegio spetta a coloro che in casa non hanno una televisione o una radio che riceva i canali, pertanto basterà fare una richiesta all’Agenzia delle Entrate. Anche i funzionari militari di altre nazioni che hanno preso servizio sul territorio italiano possono essere esentati.

Anche il bollo auto può essere evitato ma la discrezione è delle regioni, diverso dal canone

La situazione è totalmente diversa quando si parla di bollo auto, una tassa che rispetto al canone viene disciplinata dalle regioni e non dal Governo. In questo caso ogni regione utilizzerà il suo metodo e a quanto pare le più permissive sono Lombardia e Piemonte.

Solo chi possiede un’auto elettrica infatti può evitare di pagare il bollo in maniera perpetua, mentre nelle altre regioni tale esenzione vale per 5 anni. Ci sono importanti agevolazioni anche per coloro che hanno un veicolo ibrido, per cui misto tra elettrico e benzina o diesel.