Bollo e CANONE RAI, ecco i trucchi segreti per non PAGARE

Più utenti cercano ogni volta il modo per evitare di pagare le tasse più fastidiose che equivalgono sicuramente al canone Rai e al bollo auto. Certamente la prima ha subito dei cambiamenti in seguito alle ultime leggi, con una diminuzione di 20 € sui 90 totali.

Gli utenti però vogliono evitare in ogni modo di pagarla ed è per questo che cercano sempre un escamotage. Coloro che possono evitare di pagare il canone Rai sono ad esempio gli utenti che hanno compiuto almeno 75 anni di età e che hanno un reddito annuo che è inferiore a 8000 €. La stessa cosa vale per chi non ha una televisione per chi fa parte di forze militari sul territorio italiano senza avere la residenza.

Se volete evitare il bollo, sappiate che è più facile del canone Rai

Innanzitutto, bisogna ricordare che il bollo auto viene regolato diversamente rispetto al canone Rai. Gli utenti si ritrovano a pagare una tassa che viene erogata alla loro regione di residenza in base ai kilowatt del proprio veicolo. Proprio per questo motivo bisogna capire come funziona. Per evitare totalmente di pagare il bollo quando si è proprietario di un’auto, bisogna essere in possesso della legge 104 o di un’auto storica, ovvero che abbia almeno un’età di trent’anni.

La situazione cambia con le leggi nuove che sono sopraggiunte con l’arrivo dei veicoli ibridi ed elettrici. Tra le regioni più privilegiate ci sono certamente Piemonte e Lombardia, che possono garantire a tutti i possessori di un’auto elettrica la totale assenza del pagamento del bollo. In poche parole, tutti quelli che risiedono in Lombardia e Piemonte, possono evitare di pagare il bollo auto se hanno un’auto totalmente elettrica. La stessa cosa vale anche nelle altre regioni ma solo per i primi cinque anni. Ci sono anche tante agevolazioni per tutti coloro che possiedono un’automobile di tipo ibrido.