Iliad SVENDE la sua GIGA 150 con un regalo graditissimo

Non ci sono dubbi sul fatto che Iliad sia il gestore predominante in questo momento storico della telefonia mobile. Le sue offerte continuano infatti a mettere in crisi gli altri gestori e lo dimostra il ritorno di una grande opportunità, ovvero la Giga 150.

Direttamente sul sito ufficiale è possibile apprendere di ogni sua particolarità, compreso il prezzo e tutti gli altri aspetti nascosti.

Iliad, cosa significa avere una Giga 150 e tutti i dettagli

La Giga 150 è ora disponibile sul sito di Iliad è sempre con lo stesso prezzo di 9,99 € al mese per sempre. I contenuti sono sempre gli stessi: minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 5G.

Il costo di attivazione previsto per questa offerta è uguale al prezzo mensile, ma va pagato una tantum. Bisognerà corrispondere dunque per la prima mensilità i 9,99 € da pagare ogni 30 giorni e 9,99 € da pagare solo la prima volta. Sarà pertanto necessaria una prima ricarica da 20 €.

Oltre a quelli che sono gli aspetti principali, bisogna ora andare nel particolare. Con questa Giga 150 gli utenti che approdano in Iliad possono finalmente avere un occhio di riguardo rispetto alle altre esperienze: il 5G infatti è totalmente gratis e non va pagato a parte. Tale scelta del gestore non vale solo per la prima sottoscrizione, ma per sempre.

Come non ci saranno rimodulazioni a modificare il prezzo di vendita, che infatti resterà tale per sempre, lo stesso varrà anche per lo standard di rete. Ricordiamo infatti che gestori come Vodafone e TIM ad esempio, esigono che il cliente paghi il 5G.

Oltre a questo, bisogna ricordare che chiunque volesse sfruttare al meglio la velocità di questa rete mobile, deve avere uno smartphone compatibile. Non tutti i dispositivi infatti sono dotati di un modem interno che supporta il 5G ed è pertanto utile assicurarsene prima. Chiaramente non ci saranno problemi di alcun genere: semplicemente si navigherà con il 4,5G di Iliad.