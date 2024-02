OnePlus è un’azienda che nell’ultimo periodo è tornata in auge, grazie alla partnership con Oppo, capace di dare una rispolverata in termini di qualità di smartphone e prodotti effettivamente messi sul mercato. Uno dei suoi modelli che oggi potrebbe apparire maggiormente interessante, resta senza ombra di dubbio OnePlus 11 5G.

Il prodotto, almeno per quanto riguarda la versione disponibile su Amazon in promozione, viene commercializzato con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna, nella sua colorazione Eternal Green, ricordando comunque che la versione disponibile è quella europea, ciò sta a significare che risulta perfettamente compatibile con le frequenze nostrane, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo.

OnePlus 11 5G: lo smartphone che dovete acquistare subito

OnePlus 11 5G non sarà l’ultimo modello dei top di gamma dell’azienda cinese, ma resta a conti fatti uno dei migliori smartphone in commercio, sopratutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Il suo listino consigliato è di 919 euro, un prezzo effettivamente abbastanza elevato, ma comunque allineato con gli standard attuali, che risulta essere fortemente ridotto da Amazon, di circa 130 euro, grazie all’applicazione del coupon che trovate direttamente sul sito ufficiale, che vi porta a spendere solamente 799 euro. Per l’acquisto, cliccate qui.

Uno dei punti di forza del dispositivo è sicuramente l’interfaccia grafica, infatti la OxygenOS rappresenta la migliore soluzione su cui fare affidamento per tutti coloro che desiderano tanta fluidità, ed una buonissima esperienza utente. L’altro aspetto da non trascurare è sicuramente rappresentato dalla presenza di fotocamere Hasselblad integrate nella parte posteriore, una collaborazione che ha portato ad una resa finale di alto livello, sopratutto per quanto riguarda i colori, la resa sarebbe più unica che rara, con importanti migliorie rispetto alle dirette concorrenti del mercato, anche di fascia alta.