Grande Offerta: Kit Mouse e Tastiera Logitech al 27% di SCONTO su Amazon

L’offerta imperdibile su Amazon riguardante il Kit Mouse e Tastiera Logitech MK470 è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro che sono alla ricerca di un set ergonomico e performante per il proprio spazio di lavoro. Con un prezzo scontato del 27%, il kit è disponibile a soli 45,09€, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il design sottile ed elegante del kit si integra perfettamente in qualsiasi ambiente lavorativo o domestico, grazie alle sue linee pulite e al profilo minimalista. Le dimensioni ridotte della tastiera, dotata anche di tastierino numerico, e del mouse ambidestro consentono di ottimizzare lo spazio sulla scrivania senza sacrificare le prestazioni.

Digitalizzazione e caratteristiche speciali kit Mouse e Tastiera

La digitazione fluida e confortevole è garantita dai tasti scissor con switch dal profilo ribassato, che offrono un’esperienza di digitazione simile a quella di un laptop. Inoltre, il layout ottimizzato per i computer Windows rende l’utilizzo della tastiera estremamente intuitivo e pratico. Un altro vantaggio del kit MK470 è la silenziosità durante l’utilizzo: la tastiera e il mouse sono progettati per ridurre al minimo il rumore emesso, garantendo un ambiente di lavoro tranquillo sia per l’utente che per chi lo circonda. Tramite un livello di rumorosità ridotto del 90%, rispetto ai modelli precedenti, il kit assicura un’esperienza di digitazione e navigazione silenziosa e piacevole.

La tecnologia wireless intuitiva e affidabile del kit, grazie al ricevitore nano USB plug-and-play, consente una connessione potente a 2.4 GHz con un raggio d’azione fino a 10 metri. Questo significa libertà di movimento e flessibilità nell’utilizzo, senza preoccuparsi di cavi ingombranti o limitazioni di spazio. Il Kit Mouse e Tastiera Logitech MK470 rappresenta un’ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di un set ergonomico, performante e dal design elegante per il proprio spazio di lavoro. Attraverso l’offerta speciale su Amazon, è possibile acquistare questo set di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Sbrigati e fai un po’ di shopping.