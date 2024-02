È in corso un’indagine sulla collisione che c’è stata a San Francisco tra un robotaxi senza conducente e un ciclista. L’incidente ha avuto luogo all’inizio della settimana corrente e ha sollevata alcune polemiche.

La polizia e le autorità di regolamentazione della California stanno esaminando l’accaduto per analizzare le possibili colpe imputabili esclusivamente al veicolo a guida autonoma. Il ciclista coinvolto nell’incidente è rimasto leggermente ferito. Il veicolo, invece, era un robotaxi di proprietà di WaYmo, l’unità che si occupa di guida autonoma per conto della società madre di Google, Alphabet.

Un portavoce di Waymo ha dichiarato che il veicolo stava uscendo da un incrocio a quattro vie e non è riuscito a individuare il ciclista che pare fosse nascosto dietro un camion in procinto di svoltare all’incrocio. “Il ciclista è stato occluso dal camion e lo ha seguito rapidamente, incrociando la traiettoria del veicolo Waymo”, spiega il portavoce. “Quando sono diventati completamente visibili, il nostro veicolo ha frenato bruscamente ma non è riuscito a evitare la collisione. Stiamo contattando le autorità competenti in merito a questa spiacevole vicenda.”

Incidente a San Francisco tra un robotaxi a guida autonoma e un ciclista di passaggio

Secondo quanto riferito, il passeggero che viaggiava a bordo del robotaxi non è rimasto ferito, mentre il ciclista ha riportato “lievi graffi” e ha lasciato la scena dell’incidente in autonomia. Waymo ha denunciato l’incidente alla polizia e lo ha riferito al Dipartimento dei veicoli a motore della California (DMV), che stanno attualmente indagando su cause e colpevoli. I taxi senza conducente sono legali a San Francisco già da un po’, così come a Phoenix, anche grazie alla disposizione stradale favorevole delle due città.

Waymo e l’unità autonoma Cruise di GM stanno pianificando di espandere i propri servizi in altre città, tra cui Austin, Los Angeles, Miami e New York City. Anche se, ci sono stati alcuni dibattiti in occasione del lancio. I funzionari della città di San Francisco hanno precedentemente accusato i taxi a guida autonoma di causare traffico e di ostacolare i veicoli di emergenza. La maggior parte degli incidenti sono stati incidenti minori che non hanno provocato feriti. Tuttavia, un veicolo autonomo Waymo ha colpito e ucciso un cane lo scorso maggio in un incidente che la società ha descritto come inevitabile.