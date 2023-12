Very Mobile, il secondo brand di WINDTRE, continua a sorprendere il mercato delle telecomunicazioni con la proroga dell’offerta Very 5,99 Flash Back. Questo piano, originariamente denominato Very 5,99 Summer Flash e successivamente Very 5,99 Super Flash, ha subito diverse trasformazioni, culminando nell’attuale denominazione dal 1° dicembre 2023.

Flash Back: l’evolvere delle offerte Very Mobile

L’offerta in questione, Very 5,99 Flash Back, presenta un pacchetto completo di minuti illimitati, SMS illimitati e una generosa quantità di 120 Giga di traffico internet mobile al costo mensile fisso di 5,99 euro. Un elemento distintivo di questa offerta è la presenza del meccanismo “Back” per la ricarica omaggio, che consente agli utenti di ottenere una ricarica dell’importo dell’offerta mobile, utilizzabile esclusivamente per coprire il primo rinnovo dell’offerta, rendendo il secondo mese gratuito.

La scadenza iniziale dell’offerta Operator Attack Very 5,99 Flash Back era fissata per l’11 dicembre 2023, ma la compagnia ha annunciato una proroga, consentendo agli interessati di sottoscrivere l’offerta fino al 18 dicembre 2023, salvo ulteriori modifiche.

Analizzando nel dettaglio il pacchetto, l’offerta include minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico internet mobile in 4G sulla rete WINDTRE. Il tutto è accessibile a un costo competitivo di 5,99 euro al mese.

Un nuovo modo di connettersi

L’offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti Very Mobile che richiedono la portabilità del numero da specifici operatori di telefonia mobile, ampliando la platea di provenienza, che comprende gestori come Iliad, Fastweb, 1Mobile, e molti altri.

È importante sottolineare che Very Mobile ha introdotto una modalità di identificazione innovativa per l’attivazione di SIM ed eSIM acquistate online, consentendo ai clienti di utilizzare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per una rapida attivazione, riducendo i tempi rispetto alla tradizionale videoidentificazione.

Infine, le offerte offrono la possibilità di addebitare i costi mensili su credito residuo, con l’opzione di attivare il servizio di Ricarica Automatica in qualsiasi momento.

Innovazione e sicurezza al passo coi tempi

In un panorama sempre più dinamico delle telecomunicazioni, l’evoluzione delle offerte come Flash Back riflette la costante ricerca di soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei consumatori. La proroga dell’offerta evidenzia la volontà di Very Mobile di offrire opportunità vantaggiose mantenendo la flessibilità per adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato.