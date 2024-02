Mazda, celebre per i suoi modelli iconici come la RX-7 e la RX-8, sta dando nuova linfa alla ricerca e sviluppo del motore rotativo Wankel. Questa tecnologia distintiva ha segnato la storia del marchio giapponese e ora sta vivendo una rinascita grazie a progetti innovativi come il SUV ibrido plug-in MX-30 R-EV.

Il motore rotativo Wankel, con la sua configurazione unica e le dimensioni compatte, si sta guadagnando un posto di rilievo nel panorama dell’elettrificazione automobilistica. l’azienda, di recente, ha evidenziato il potenziale di questo motore come generatore per veicoli elettrificati, aprendo la strada a nuove applicazioni e sviluppi.

La Mazda MX-30 R-EV: un passo avanti nell’innovazione

La MX-30 R-EV rappresenta un importante traguardo nella ricerca e sviluppo di Mazda. Con il suo motore Wankel da 0,8 litri, questo SUV ibrido plug-in può ricaricare la batteria e ampliare l’autonomia da 85 km a 600 km. Questo successo ha spinto Mazda a intensificare ulteriormente gli investimenti nella tecnologia rotativa.

A partire dal 1° febbraio 2024, un team di 36 ingegneri, guidato da Ichiro Hirose, Chief Technology Officer di Mazda, si impegnerà per raggiungere nuovi traguardi nel campo dei motori rotativi. Hirose ha sottolineato l’importanza storica del motore rotativo per Mazda, definendolo un simbolo del loro “spirito di sfida“.

Nuove frontiere tecnologiche

Mazda non intende limitarsi al successo attuale del motore rotativo, ma punta a esplorare ulteriormente le sue potenzialità. La concept car Mazda Iconic SP, presentata al Japan Mobility Show 2023, è un chiaro esempio di questa ambizione.

Con due motori rotativi alimentati ad idrogeno o altri carburanti carbon-neutral, la Iconic SP promette una potenza di circa 370 CV e una distribuzione del peso perfetta.

Il rinnovato impegno dell’azienda nella ricerca e sviluppo del motore rotativo Wankel segna un importante capitolo nella storia dell’azienda giapponese. Con progetti come la MX-30 R-EV e la concept car Iconic SP, Mazda si prepara a mantenere la sua posizione di pioniere nell’innovazione automobilistica.