Il gigante sudcoreano Samsung è pronto a lanciare One UI 6.1, portando con sé una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (IA). Funzionalità che promettono di rivoluzionare l’esperienza degli utenti dei modelli del 2023.

Questo annuncio arriva dopo diverse indiscrezioni sul prossimo aggiornamento, che includerà la suite Galaxy AI sui dispositivi di punta dello scorso anno. Le aspettative sono alte, considerando che Samsung si prepara a portare queste novità anche su dispositivi precedenti dell’azienda.

Secondo il rinomato leaker Tarun Vats, l’aggiornamento a One UI 6.1 è imminente per una gamma di dispositivi del 2023, tra cui:

Samsung Galaxy S23;

Galaxy S23+;

Galaxy S23 Ultra;

G alaxy S23 FE;

Galaxy Z Fold5 ;

; Galaxy Z Flip5.

Questo significa che gli utenti di questi modelli potranno presto godere di tre nuove funzionalità IA che sono state al centro delle attenzioni nelle ultime settimane.

Le nuove funzionalità IA in arrivo su Samsung del 2023

Una delle novità più interessanti introdotte da Samsung è Circle to Search.

Quest’ultimo permette agli utenti di effettuare ricerche utilizzando gesture specifiche, come ad esempio tracciando un cerchio intorno a un oggetto visualizzato in una foto.

In più, il sistema di Real-time Interpretation consentirà agli utenti di tradurre conversazioni in tempo reale. Mentre Note & Photo Assistant sfrutterà l’intelligenza artificiale per migliorare la modifica delle immagini e la gestione delle note.

Una delle domande principali è se queste nuove funzionalità avranno lo stesso impatto positivo sui dispositivi del 2023, che potrebbero avere processori meno performanti rispetto alla serie Galaxy S24. Gli utenti sono ansiosi di scoprire se l’esperienza utente sarà mantenuta anche su hardware meno recente.

In attesa del rilascio dell’aggiornamento a One UI 6.1, i possessori di:

possono iniziare a prepararsi a un’esperienza utente migliorata grazie alle nuove funzionalità IA. Resta da vedere se Samsung riuscirà a mantenere la sua promessa di portare le ultime innovazioni anche sui modelli più vecchi. Aprendo così la strada a una nuova era di interazione intelligente con i dispositivi Samsung.