OnePlus 12, telefono uscito nel mercato cinese da ormai un mese, ha sorpreso molti esperti tecnologici grazie al sistema di raffreddamento molto ingegnoso. Ma in cosa consiste?

Il telefono e’ stato analizzato dal canale Youtube JerryRigEverything, canale da oltre 8 milioni di iscritti, che recensisce regolarmente prodotti tecnologici con la particolarità che li presenta dall’intero. Mostrando le parti che compongono i dispositivi, Jerry si e’ guadagnato la fiducia del pubblico che si fida di lui e delle compagnie. Una di queste è proprio OnePlus, che ha inviato il OnePlus 12 a Jerry per una analisi o teardown del nuovo smartphone cinese.

Partendo dal chipset, il telefono possiede uno Snapdragon 8 di terza generazione Qualcomm SM8650-AB, processore che associato a 12 GB di RAM offre prestazioni elevate. Il display e’ caratterizzato dal refresh rate di 120Hz e il vetro protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Possiede 3 fotocamere da 50, 64 e 48 Megapixel ed e’ in grado di registrare video in 8K UHD. Infine la batteria dell’orgoglio di casa OnePlus e’ di tipo LiPo e possiede 5400mAh. Con dei componenti così potenti, OnePlus ha pensato ad una soluzione innovativa per dissipare tutto il calore che generano.

Il Cryo Velocity Vapor Chamber dello OnePlus 12

La novita e’ appunto il Cryo Velocity Vapor Chamber e consiste in una camera di vapore posizionata su due livelli, sopra la CPU e sul display. Al centro di questi livelli e’ presente un liquido di raffreddamento che garantisce una dissipazione efficiente. Oltre a ridurre la temperatura globale dello smartphone, questa camera assicura che la CPU non si surriscaldi, permettendo di usare applicazioni onerose(come videogiochi) per molto tempo senza problemi. Inoltre con una minore temperatura, l’efficienza della batteria aumenta, così come la ricarica wireless, promettendo una maggiore longevità del OnePlus 12.

In conclusione, il OnePlus 12 e’ un vero e proprio capolavoro ingegneristico e potete averlo a soli 916€.