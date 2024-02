Il tanto atteso OnePlus 12 è finalmente disponibile per l’acquisto a partire dal 6 febbraio 2024, attraverso diversi canali di vendita. Inclusi il sito ufficiale di OnePlus, OPPO Store e i principali rivenditori di telefonia in Europa. Con il suo design innovativo e le caratteristiche all’avanguardia, il OnePlus 12 promette di ridefinire l’esperienza degli utenti con uno smartphone di fascia alta.

Al cuore del OnePlus 12 batte la potente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, che garantisce prestazioni straordinarie e una reattività senza pari.

Potenziato dal rivoluzionario motore proprietario Trinity Engine, questo dispositivo offre una fluidità di utilizzo impeccabile. Consentendo agli utenti di gestire facilmente anche le applicazioni più esigenti.

OnePlus 12: principali caratteristiche

Il OnePlus 12 si presenta composto da:

Un display ProXDR da 2K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz , che offre una qualità visiva eccezionale e una reattività straordinaria.

da con una frequenza di aggiornamento di , che offre una qualità visiva eccezionale e una reattività straordinaria. Una sofisticata fotocamera Mobile Hasselblad di quarta generazione garantisce scatti impeccabili in ogni situazione, grazie al sensore grandangolare LYT-808 di Sony e al teleobiettivo con periscopio 3x da 64 MP.

Disponibile in due splendide colorazioni, Flowy Emerald e Silky Black, il OnePlus 12 offre non solo prestazioni eccezionali, ma anche un design elegante e raffinato.

La texture premium ed eccellente dinamicità del vetro AG conferiscono al dispositivo un aspetto distintivo che cattura l’attenzione di chiunque lo veda.

Esperienza di utilizzo avanzata

Oltre alle specifiche tecniche di alto livello, il OnePlus 12 è progettato per offrire un’esperienza di utilizzo avanzata e senza interruzioni.

Con una memoria RAM fino a 16 GB e una memoria interna fino a 512 GB, questo dispositivo può mantenere le applicazioni pronte all’uso in background per lunghe sessioni senza compromettere le prestazioni.

Una delle caratteristiche distintive del OnePlus 12 è la sua incredibile velocità di ricarica. Con il supporto per la ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition da 100W e la ricarica wireless AIRVOOC da 50W, gli utenti possono godere di una maggiore libertà nell’utilizzo dello smartphone. Riducendo significativamente il tempo trascorso legato a una presa.

Accessibilità e Collaborazione con OPPO

Attraverso una collaborazione sempre più stretta con OPPO, i prodotti OnePlus saranno ora accessibili in Italia attraverso la piattaforma di e-commerce di OPPO Italia.

Questa decisione mira a offrire un valore aggiunto ai consumatori italiani, consentendo loro di acquistare facilmente uno smartphone dell’omonima azienda presso i principali punti vendita al dettaglio di OPPO.

Il OnePlus 12 rappresenta il culmine della ricerca dell’eccellenza tecnologica da parte del brand. Offrendo una combinazione perfetta di prestazioni, design e funzionalità avanzate. Con la sua accoglienza entusiasta da parte della community e la sua disponibilità immediata, lo smartphone si preannuncia come uno dei flagship più ambiti del 2024.