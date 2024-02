Google Bard ai saluti: in arrivo un cambio drastico da Google

A quanto pare Google sembra non volersi fermare mai e non sa starsene con le mani in mano, dopo poche settimane dal lancio di Google Bard, che man mano ha integrato dentro di se numerosi strumenti IA step by step, ultimo arrivato ImageFX per la generazione di immagini, sembra infatti che ora voglia mandare in pensione proprio l’assistente in favore di Gemini, un rebrand completo che manda in pensione Bard.

Già in passato erano circolate voci in merito ad un possibile switch tra i due in favore di Gemini, a quanto pare ora il tutto è certezza, Google manderà in pensione Bard e probabilmente lo farà oggi 7 Febbraio, non a caso sono comparsi diversi riferimenti a Gemini nel codice dell’IA del colosso di Mountain View.

Un leak conferma

A riportare ulteriori conferme in merito a questo switch sembra essere un documento leakato e riportato su X dall’utente Dylan Roussel, si tratterebbe di un changelog datato 7 Febbraio 2024 che attesterebbe: “Bard ora si chiama Gemini. Gemini è il modo migliore per accedere direttamente all’IA di Google. Le capacità collaborative che conosci e ami sono ancora qui, e ti aiuteranno a migliorare nell’epoca Gemini. Abbiamo anche migliorato l’UI per ridurre le distrazioni visive, migliorare la leggibilità e semplificare la navigazione“.

All’interno del documento sembrano essere presenti anche i motivi dello switch che sarebbero i seguenti: “ci stiamo impegnando per fornire a tutti l’accesso diretto a Google AI e, a partire da questa settimana, gli utenti Gemini in tutti i linguaggi e le nazioni supportate avranno accesso alla famiglia più avanzata di modelli IA di Google. Per riflettere al meglio questo cambiamento, abbiano rinominato Bard in Gemini”.

In sostanza dunque non cambierà solo il nome, bensì anche l’LLM alla base con il quale si interfacceranno gli utenti, il quale sarà più performante in tutti i compiti affidati rispetto a quello presente nativamente in Bard.