Apple prima in Cina nel mercato smartphone nonostante i divieti, un risultato molto interessante che lascia aperto uno spiraglio all’azienda americana verso un mercato decisamente ricco e florido, ricordiamo infatti che in Cina risiedono miliardi di persone, pronte ad avere tra le mani uno smartphone (o ancora meglio più modelli di vari sistemi operativi).

Apple: qual è la situazione attuale del mercato smartphone in Cina?

Il mercato smartphone in Cina sembra aver la crisi alle spalle, si osserva una contrazione di appena un punto percentuale registrata nell’ultimo trimestre del 2023. Sono 73,9 milioni i dispositivi spediti, con Apple che torna ad occupare il primo posto in classifica nonostante i vari divieti che ne hanno limitato l’uso presso aziende statali e dipartimenti governativi. Il mercato degli smartphone in Cina è in risalita. Il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si incontreranno a Bangkok per consolidare l’impegno ad approfondire il dialogo USA-Cina, nonostante le differenze tra le due superpotenze su Taiwan. IDC ha pubblicato alcuni grafici con i dati raccolti durante il corso del 2022 e 2023 con un’informazione molto interessante: Apple ha la più grande fetta di mercato di sempre per il suo storico. Da tenere presente che nei giorni scorsi era già stato pubblicato un report relativo alle vendite globali di smartphone per tutto il 2023 che andava ad anticipare in qualche modo lo scenario, informando che Apple aveva superato Samsung per la prima volta.

Meglio Apple o Samsung?

Apple ha centrato per la prima volta nel 2023 la leadership nel mercato cinese degli smartphone. Una delle domande più complesse del nostro tempo è “Ma è meglio Apple o Samsung?”, dato che esiste una netta divisione tra gli amanti dell’una e gli estimatori dell’altra, tanto da portare avanti un testa a testa sui dati di vendita degli ultimi anni.