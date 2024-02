Amazfit GTS 2 è uno smartwatch che offre un rapporto qualità/prezzo assolutamente unico nel suo genere, più che altro perché riesce a mettere sul piatto un risparmio che nessun altro attualmente è in grado di proporre al pubblico, mantenendo una spesa finale tutt’altro che elevata.

I punti di forza del prodotto partono prima di tutto dal display AMOLED da 1,65 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, affiancato da un processore che non tentenna alle sollecitazioni di tutti i giorni. Sono oltre 90 le modalità di allenamento avviabili dall’applicazione, facilmente utilizzabile anche sotto l’acqua, grazie alla sua impermeabilità fino a 5 ATM. Non manca, infine, il chip GPS integrato, per il tracciamento delle attività anche senza l’ausilio dello smartphone.

Amazfit GT2: un prezzo decisamente economico

Lo smartwatch in questione è da sempre considerato uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo, infatti il suo valore di listino sarebbe di 129,90 euro, una cifra che viene ridotta direttamente da Amazon del 31%, grazie all’applicazione del coupon automatico, per arrivare ad un valore finale pari a soli 89,90 euro.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso con sistema operativo iOS o Android, offre funzionalità di base molto interessanti: assistente vocale integrato, misurazione della SpO2 (percentuale di ossigeno nel sangue), battito cardiaco, passi, distanze, calorie bruciate, sonno o anche la possibilità di rispondere le chiamate direttamente dal polso. Al momento attuale sul mercato si possono trovare due differenti colorazioni, che variano in relazione al colore del cinturino e della cassa, senza presentare altro tipo di differenze.

Coloro che sceglieranno di acquistarlo, lo ricordiamo, potranno anche godere di una classica garanzia legale della durata di 24 mesi, che permette di coprire ogni difetto di fabbrica, per tutto il periodo indicato.