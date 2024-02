5 sorprendenti utilizzi nascosti della Barra di Ricerca di Google

La barra di ricerca di Google è da tempo uno strumento essenziale per ottenere informazioni velocemente. Tuttavia, molti utenti potrebbero non essere a conoscenza di alcune funzionalità nascoste che vanno oltre la ricerca di base. Utilizziamo il servizio ogni giorno, eppure, sorprendentemente dopo anni ci sono ancora dei segreti. Questi piccoli trucchetti renderanno la vostra esperienza online più divertente e a volte ingegnosa.

I trucchi che non conoscevate sulla barra di ricerca di Google

Esploriamo cinque usi sorprendenti della barra di ricerca di Google che potrebbero rivelarsi utili per il lavoro, la creatività o semplicemente per una pausa divertente.

1. Lanciare Dadi e Monete: Google offre un modo divertente per prendere decisioni casuali. Scrivendo “lancia un dado” o “testa o croce” nella barra di ricerca, il browser genererà casualmente i risultati per voi;

2. Giocare a Pac-Man: in onore del 40° anniversario di Pac-Man, Google ha incluso il celebre arcade nella barra di ricerca. Digitando “pac-man” e premendo invio, gli utenti possono giocare una partita al celebre gioco direttamente nella pagina di ricerca;

3. Avviare un Metronomo: per i musicisti, Google offre un metronomo digitale accessibile direttamente dalla barra. Digitando “metronomo”, gli utenti possono impostare i battiti per minuto per accompagnare le sessioni di pratica musicale;

4. Selettore di Colori: per gli artisti, designer e illustratori, Google invece fornisce uno strumento utile con il “selettore di colori”. Inserendo questa frase, si apre un’interfaccia che consente di identificare e copiare il codice di qualsiasi colore nello spettro esadecimale;

5. Creare i tuoi Emoji con Emoji Kitchen: GBoard, spesso sottovalutato, nasconde una funzione creativa chiamata Emoji Kitchen. Scrivendo “Emoji Kitchen” nella barra di ricerca, gli utenti possono combinare diverse emoji utilizzando l’IA, creando così uno sticker personalizzato che può essere copiato e incollato nelle app supportate.

La barra di ricerca di Google va oltre la semplice ricerca di informazioni, donando agli utenti esperienze interattive e funzionalità creative. Esplorare questi cinque utilizzi “nascosti” potrebbe aggiungere un tocco di divertimento, utilità o ispirazione alla vostra esperienza di navigazione.