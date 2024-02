Vodafone distrugge TIM per sempre e anche Iliad, offerte da 7 EURO

Vodafone le sta provando tutte per riprendersi il mercato della telefonia mobile. Il famosissimo gestore anglosassone già durante il 2023 aveva proposto delle nuove offerte, tutte improntate a mettere in difficoltà la concorrenza. Oltre a questo obiettivo però il provider ha pensato a nuove soluzioni anche per riprendersi i suoi vecchi clienti, così da ristabilire i numeri. Tutto ciò sembrerebbe aver funzionato alla grande, siccome i gestori virtuali hanno perso clienti in quantità, tutti decisi a ritornare in Vodafone. L’attacco è avvenuto anche ai danni del colosso per eccellenza, ovvero Iliad che ora domina il mercato con le sue migliori offerte.

In questo momento solo alcuni utenti possono avere l’opportunità di sottoscrivere due delle migliori offerte di Vodafone. Vi state chiedendo quali siano i nomi delle tariffe in questione? Si tratta delle Silver.

Vodafone ripropone le sue migliori offerte: le Silver partono da 7,99 €

Non servono certamente presentazioni per un gestore forte come Vodafone, in grado di sostenere anche le architetture di alcuni gestori virtuali. Oltre a questi ultimi, anche quelli più famosi si appoggiano all’azienda italiana ad esempio per la rete fissa.

Sfruttando questa sua posizione predominante, Vodafone ha scelto di proseguire quanto messo in piedi durante gli ultimi mesi del 2023. Il gestore ha infatti riproposto le sue migliori offerte, quelle Silver che già avevano riportato indietro numerosi utenti mesi fa.

C’è una premessa da fare: non tutti possono sceglierle. Vodafone ha riservato il diritto solo ed esclusivamente ai clienti dei gestori virtuali e a quelli di Iliad.

Tornando alle offerte, la prima delle due Silver offre già tutto. Al suo interno infatti ecco telefonate senza limiti verso tutti con SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga in 4G per navigare in Internet. Il prezzo è di 7,99 €.

La seconda offerta invece consente di avere mensilmente minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G. Il prezzo è di 9,99 €.