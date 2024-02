Vodafone distrugge TIM con le SILVER: ci sono 150 GIGA

Tutti i gestori che stanno operando nel panorama della telefonia mobile italiana, hanno aperto il 2024 alla grande. Ovviamente il provider leader in assoluto non poteva che essere Vodafone che aveva bisogno di una rinfrescata e di recuperare pubblico.

Tale opera si sta completando pian piano nel corso dei mesi, visto che le due offerte attualmente disponibili erano già state lanciate nel 2023. Vodafone non lascerà scampo alla concorrenza: con minuti, messaggi e giga batterà ancora una volta tutti.

Vodafone sbanca, con le nuove Silver gli utenti corrono di nuovo dal gestore anglosassone

I riflettori durante quest’ultimo periodo sono puntati soprattutto su Vodafone che sta rinascendo con alcune vecchie promozioni. Queste sono state totalmente rielaborate per mettere in difficoltà la concorrenza e per recuperare utenti.

Stiamo parlando delle famosissime Silver, che hanno un prezzo molto basso tutti i mesi e che possono ora consentire al provider di recuperare pubblico.

Chi vuole sottoscrivere delle offerte di livello deve rifarsi a queste due proposte che costano rispettivamente 7,99 € al mese e 9,99 € al mese. La prima delle due include il suo interno telefonate e messaggi illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, con 100 giga in 4G per Internet. La seconda offerta, quella da 9,99 € al mese, vanta gli stessi contenuti, per cui minuti ed SMS senza limiti verso tutti, ma questa volta con 150 giga, ovviamente anche in questa situazione in 4G.

Ovviamente non bisogna dimenticare che le offerte sono disponibili solo per alcuni utenti: a poterle sottoscrivere sono coloro che provengono da Iliad o da un gestore virtuale. Il vero regalo arriva per tutti coloro che sottoscrivono questa soluzione scegliendo il servizio di ricarica automatica meglio conosciuto con il nome di SmartPay: ci sono infatti 50 giga in più. Questi saranno cumulabili con quelli dell’offerta, per cui avrete un un vero e proprio arsenale per navigare in rete.