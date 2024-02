Oxford PV, una spin-off dell’Università di Oxford, insieme al Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ha recentemente annunciato un nuovo record di efficienza nella conversione energetica dei pannelli fotovoltaici, rappresentando un significativo passo avanti nell’ambito delle tecnologie solari. Il pannello fotovoltaico, sviluppato dal Fraunhofer Institute, utilizzando le avanzate celle fotovoltaiche prodotte da Oxford PV, ha raggiunto un’efficienza del 25%, superando il valore massimo attuale offerto dalle soluzioni commerciali, che si attesta al 24%.

Il segreto del successo di Oxford PV

Oxford PV è riconosciuta come uno dei principali attori nello sviluppo e nella produzione di celle fotovoltaiche basate su perovskite, un gruppo di minerali che, quando integrati nella tecnologia fotovoltaica, permettono di aumentare l’efficienza di conversione energetica da luce a elettricità fino al 43%, rispetto al 29,5% tipico del silicio tradizionale.

Questo importante risultato è stato ottenuto attraverso l’utilizzo di celle tandem perovskite/silicio, una tecnologia innovativa che accoppia le celle in silicio con quelle in perovskite. Il modulo risultante, assemblato con tecniche pronte per la produzione di massa, ha dimostrato la sua efficacia durante i test, producendo una potenza di 421 watt su una superficie di 1,68 metri quadri.

Sebbene studi precedenti abbiano dimostrato in laboratorio valori di efficienza superiori al 30% su singole celle fotovoltaiche, la novità di questo annuncio risiede nella capacità di implementare tali livelli di efficienza su moduli pronti per soluzioni commerciali.

Dal record mondiale a un 2024 rivoluzionario

David Ward, CEO di Oxford PV, ha commentato il record mondiale come un “punto di svolta cruciale“, anticipando un 2024 rivoluzionario in cui la fabbrica in Germania inizierà a consegnare moduli pronti per il mercato. Il team ha già avviato il processo di certificazione del nuovo pannello, puntando a introdurlo sul mercato il più presto possibile.

Questo progresso significativo non solo rappresenta una vittoria per Oxford PV e il Fraunhofer Institute, ma apre anche la strada a una nuova era nella produzione di energia solare, spingendo l’industria verso una maggiore sostenibilità e innovazione. La ricerca continua di tecnologie avanzate è fondamentale per affrontare le sfide energetiche del futuro e garantire un approvvigionamento energetico più efficiente e pulito.