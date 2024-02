Robot aspirapolvere e lavapavimenti ad un COSTO FOLLE su Amazon

Vivere in un ambiente pulito e ordinato è il desiderio di molti, ma il ritmo frenetico della vita moderna può rendere difficile dedicare il tempo necessario alle pulizie domestiche. Fortunatamente, la tecnologia sta rendendo questo compito più semplice ed efficiente e il Cecotec Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti si propone come una soluzione all’avanguardia per soddisfare queste esigenze, su Amazon al prezzo conveniente di 599,00€.

Questo robot non è solo un aspirapolvere, ma è anche un lavapavimenti, offrendo una pulizia completa e profonda grazie alla sua tecnologia laser e alle sue funzionalità avanzate. Grazie ad una potenza di aspirazione di 5000 Pa, è in grado di affrontare polvere e sporco con efficacia, garantendo risultati sorprendenti su diverse superfici.

Caratteristiche spettacolari del Robot

La base di autovuoto è una caratteristica rivoluzionaria che rende il processo di pulizia praticamente senza interruzioni. Con una sacca per l’autovuoto della polvere, un serbatoio per l’acqua sporca e uno per l’acqua pulita, questo robot gestisce in modo autonomo la raccolta della sporcizia e il rifornimento d’acqua senza richiedere la tua attenzione costante. L’autonomia di 140 minuti fornita dalla batteria da 3200 mAh assicura una copertura estesa durante la pulizia. Grazie alla funzione “Total Surface”, il robot rileva quando la batteria è scarica, torna alla base per ricaricarsi e poi riprende la pulizia dal punto in cui si era interrotto. La modalità “Water Surface” invece monitora costantemente l’umidità dei mop, tornando alla base se sono asciutti per bagnarli nuovamente e continuare la pulizia.

La gestione dei serbatoi è semplificata e sicura. Non è necessario toccare polvere o acqua, poiché puoi svuotare o riempire i serbatoi con facilità. La base è dotata di rilevamenti automatici che segnalano quando la sacca per l’autovuoto non è inserita o è piena, quando il serbatoio dell’acqua sporca è pieno e quando il serbatoio dell’acqua pulita è vuoto. L’utente ha il controllo totale sulla pulizia e sull’autosvuotamento del robot. Puoi configurare la pulizia dei mop in base alle tue preferenze, selezionando una frequenza di due o tre volte per ottimizzare le prestazioni del dispositivo secondo le tue esigenze specifiche.