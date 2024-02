Lidl ha una SORPRESA nel volantino, le offerte distruggono Amazon

Lo scorso mese di gennaio è stato emblematico per i grandi magazzini, che sono infatti riusciti a portare al pubblico svariate opportunità. Soprattutto quelli che si occupano di elettronica di consumo hanno concesso offerte straordinarie, piene di risparmio ma soprattutto di qualità. Tra i colossi principali non poteva mancare ovviamente il nome di Lidl, azienda che pian piano è diventata leader incontrastata. I prezzi molto più bassi rispetto a quelli della concorrenza garantiscono anche tanta qualità.

Non è pertanto una novità che la maggior parte degli italiani si riferisca ai suoi store, o al suo sito online in questo caso, per effettuare gli acquisti. È arrivato finalmente il nuovo volantino, quello che andrà avanti durante il mese di febbraio con tutti i suoi prezzi straordinari. Lidl ha prediletto all’interno del catalogo tanti prodotti interessanti, dedicandosi non solo ai beni di prima necessità come il cibo e i prodotti per la casa, ma anche agli utensili da lavoro e a qualche elettrodomestico di buon livello.

Lidl, le nuove offerte del volantino di febbraio che piacciono agli utenti

Non potevano mancare anche questa volta le grandi offerte di Lidl che infatti mostra i prezzi più interessanti che si potevano vedere nel mondo dei supermercati. Come mostra il nuovo volantino, non c’è solo il cibo o magari tutto quello che serve in casa, ma anche un’altra linea, quella di ParkSide. Per quanto concerne gli utensili da lavoro dunque sarete super coperti, con ad esempio una smerigliatrice elettrica che costa oggi solo 24,99 €.

Segue anche un trapano a avvitatore dal prezzo di soli 19,99 € ma non mancano anche altre soluzioni. Per quanto concerne gli elettrodomestici invece ecco uno sbattitore elettrico da soli 14,99 € e anche un dispenser per il sapone da 9,99 €. Tutto quello che vedrete in alcuni casi potrebbe arrivare anche ad avere una garanzia pari a tre anni.