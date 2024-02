Le nuove OFFERTE di LIDL distruggono EURONICS a febbraio

Come è possibile notare all’interno del nuovo catalogo pubblicato da Lidl in questi giorni, i prezzi sono scesi ulteriormente. Il nuovo volantino non comprende solo i beni alimentari e quelli di prima necessità per i quali il celebre brand è diventato un fenomeno nel mondo dei grandi magazzini. Diverse persone infatti sono rimaste sorprese di fronte alle offerte che hanno trovato tra le pagine del catalogo che infatti mostra tutta la versatilità di Lidl.

L’azienda infatti mette a disposizione ancora una volta tanti prodotti eccezionali, tra cui svariati elettrodomestici. Oltre a questi c’è anche la gamma di utensili da lavoro che viene pubblicizzata da Arnold Schwarzenegger, ovvero la ParkSide. Diversi prodotti sono quindi disponibili con prezzi molto più bassi rispetto a quanto visto online, per cui gli affari sono assicurati. Nel paragrafo in basso c’è il nuovo volantino con tutte le proposte che potete vedere da vicino, ma più in basso ci sono anche alcune offerte spiegate nel dettaglio.

Lidl affronta la concorrenza con un volantino fuori dal comune per il mese di febbraio

Ogni giorno arrivano volantini di livello ma questa volta Lidl ha fatto il massimo. Sono arrivati pezzi ottimi come uno sbattitore elettrico che costa solo 14,99 €, grazie al 25% di sconto. Segue il dispenser di sapone a soli 9,99 €, nel quale potrete caricare il tipo di sapone che più desiderate in ogni momento.

Quello che stupisce è la grande presenza di utensili da lavoro, a partire da una smerigliatrice elettrica in grado di costare oggi solo 24,99 €. L’altro prodotto di livello è un trapano avvitatore che costa oggi solo 19,99 € in sconto, ma ricordiamo che è soggetto ad esaurimento scorte. Tutti questi dispositivi godono di una garanzia da parte di Lidl che può arrivare in alcuni casi specifici anche a tre anni. Date un’occhiata al volantino in alto e scegliete quello che più vi piace.