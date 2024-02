Instagram da poco ha introdotto la funzione per dirci quando andare a dormire e smettere di scrollare tra i post, i Reel e storie. Il tutto presentato la scorsa settimana, ma sembra che le novità non siano finite qui. Sono state introdotte nuove funzioni mirate ad un pubblico adolescente, tra cui Flipside e un nuovo sistema di sicurezza per i messaggi privati.

E’ stato tutto spiegato su Threads dallo sviluppatore Matt Navarra, affermando che la funzione Flipside di Instagram equivale ai cosiddetti “Finsta“. Quest’ultimi vengono utilizzati dagli adolescenti come degli account “secondari”, in cui vengono postate foto e video più personali e spesso senza un’accurata selezione. Si tratta del famoso account “privato”, molto in voga di questi tempi. Con la funzione Flipside, quindi, l’account “privato” andrà ad eliminarsi, grazie alla nuova modifica che permette di postare dei contenuti considerati normali ed altri più personali. Ovviamente i secondi saranno visibili solo ad una cerchia di persone selezionate precedentemente, un po’come gli amici più stretti.

Meta introduce su Instagram due nuove funzioni mirate agli adolescenti, tra cui il Flipside

Meta mette in evidenza che “Flipside permette agli utenti di creare una parte privata del proprio profilo, dove essi possono pubblicare foto più sincere e personali per una cerchia ristretta di amici”. Nel 2023 erano già state scoperte alcune feature, affermando la presenza di questa funzione.

Un altra novità che coinvolge tutti gli utenti under-16 o under-18, è l’introduzione della nuova funzione per i DM. E’ stata realizzata per evitare che tutti i messaggi indesiderati infastidiscano la community. In sostanza è stata semplicemente implementata la possibilità di non riceverete più DM dagli account non seguiti, cancellando tutti i messaggi immediatamente dopo l’invio. Tutto questo senza che il destinatario lo sappia.

Non viene modificato solo Instagram

Anche Messenger attiverà presto la possibilità di bloccare i messaggi indesiderati dagli account non seguiti, cercando di ridurre i fenomeni di stalking, cyberbullismo e l’invio di contenuti sessualmente espliciti. Come su Instagram anche è stata introdotta questa modifica per gli adolescenti, cambiando anche le impostazioni e inserendo la funzione di default.