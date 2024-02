Il panorama delle offerte fibra ottica è in continua evoluzione, e a Gennaio 2024, Fastweb si distingue con proposte interessanti per accontentare una vasta gamma di utenti. Dalle soluzioni più economiche a quelle premium, esploriamo le opzioni disponibili per garantire connettività veloce e servizi aggiuntivi. Ecco alcune piccole anticipazioni ed informazioni dettagliate.

Fastweb per tutte le tue esigenze

Fastweb Casa Light

Iniziamo con la proposta più accessibile, Fastweb Casa Light, disponibile a soli 27,95 euro al mese. Questa offerta include:

Internet illimitato alla massima velocità disponibile presso l’indirizzo di attivazione;

alla disponibile presso l’indirizzo di attivazione; Il modem FASTGate;

Chiamate nazionali a consumo al costo di 15 centesimi al minuto.

L’offerta si arricchisce ulteriormente con l’attivazione inclusa e l’accesso ai corsi della Digital Academy.

Fastweb Casa

Per coloro che invece, cercano una gamma più ampia di servizi, c’è l’offerta Casa a 29,95 euro al mese, la proposta più venduta dell’operatore.

Chiamate nazionali senza costi aggiuntivi;

senza costi aggiuntivi; Modem incluso , il moderno Internet Box NeXXt con Alexa integrata.

, il moderno Internet Box NeXXt con Alexa integrata. Una caratteristica interessante è la presenza di una polizza Quixa a scelta, offrendo opzioni per la casa o gli animali domestici.

Fastweb Casa Plus

La soluzione di punta è F Casa Plus, al prezzo di 36,95 euro al mese. Rispetto alle opzioni precedenti, Casa Plus offre:

Fino a due amplificatori Wi-Fi Booster per coprire l’intera casa con il segnale wireless.

per coprire l’intera casa con il segnale wireless. Entrambe le assicurazioni Quixa, e i servizi di Assistenza Plus e FastwebUP Plus, per tutti i vantaggi mensili tra le proposte delle aziende partner dell’operatore.

Insomma è importante notare che tutte le offerte Fastweb Fibra includono un periodo di prova di 30 giorni dall’attivazione. Al termine di questo periodo, il cliente può decidere di continuare con l’offerta scelta o richiedere la disattivazione della linea, con rimborso dei costi sostenuti per il primo mese. Fastweb si conferma quindi non solo come fornitore di connettività affidabile ma anche come fornitore di soluzioni flessibili e convenienti per soddisfare le esigenze degli utenti.