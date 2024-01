Fastweb aumenta la velocità di connessione per le offerte Fibra

A partire dal 22 gennaio 2024, Fastweb ha dato il benvenuto a una nuova era di connessione ultraveloce con l’ufficializzazione dell’aumento della velocità massima di upload per le sue offerte di rete fissa sulla rete Fibra FTTH NGN GPON. Un salto notevole che promette di migliorare significativamente l’esperienza di connessione degli utenti, portando la velocità di upload a un massimo di 1 Gbps.

L’annuncio, giunto attraverso l’aggiornamento del sito ufficiale di Fastweb, sottolinea l’impegno dell’operatore nel mantenere il passo con le crescenti esigenze di connettività degli utenti moderni. Finora, le offerte Fastweb Casa offrivano velocità fino a 2,5 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload sulla rete FTTH NGN GPON. Ora, con questa evoluzione, la velocità massima di upload è stata notevolmente potenziata, raggiungendo un massimo di 1 Gbps, mentre la velocità di download rimane inalterata a 2,5 Gbps.

Un salto in avanti per la connessione FTTH Fastweb

La novità è particolarmente rilevante per coloro che usufruiscono della copertura Fibra FTTH NGN GPON nelle città supportate da Fastweb. Inizialmente limitata a 200 Mbps, la velocità di upload ha subito un incremento a 300 Mbps nel marzo del 2021. L’ultimo aggiornamento ha compiuto un passo ancor più ambizioso, portando la velocità di upload a un impressionante 1 Gbps. Tuttavia, la velocità di download di 2,5 Gbps sulla rete FTTH NGN GPON è un obiettivo che richiede l’utilizzo combinato di più dispositivi. I modem forniti da Fastweb dispongono di quattro porte Gigabit Ethernet, ciascuna in grado di raggiungere fino a 1 Gbps, mentre le connessioni Wi-Fi possono raggiungere fino a 1 Gbps con NeXXt o fino a 500 Mbps con FASTGate.

In aggiunta a questa notevole accelerazione nella velocità di upload, Fastweb ha anche aggiornato la frase relativa ai costi di disattivazione delle offerte Casa. Nel caso di recesso dal contratto o passaggio ad altro operatore, i costi di disattivazione variano in base alla data di sottoscrizione dell’offerta. Questo è un aspetto da tenere in considerazione per gli utenti che possono desiderare apportare modifiche al proprio piano.

In sintesi, l’aumento della velocità di upload segna un importante passo avanti nelle offerte di Fastweb, consolidando la sua posizione all’avanguardia nel fornire connessioni ad altissima velocità. L’operatore dimostra chiaramente il suo impegno a offrire esperienze di connessione sempre più performanti, promettendo ai suoi clienti un accesso veloce e affidabile al mondo digitale.