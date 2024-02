Vodafone Casa Wireless + continua a innovare nel mercato italiano delle telecomunicazioni con offerte promozionali sia in-store che online per tutto il mese di febbraio 2024. Le soluzioni avanzate in tecnologia FWA 5G e 4G sono disponibili a prezzi scontati, a partire da 21,90 euro al mese.

Le offerte FWA 5G e 4G di Vodafone in dettaglio

Le offerte includono la Casa Wireless + e la Casa Wireless + Convergente, rivolta ai già clienti della rete mobile Vodafone. Destinate a coloro che non hanno accesso alla Fibra FTTH, le offerte FWA 5G di Vodafone godono di priorità rispetto a FTTC, FWA 4G e ADSL.

Le promozioni attuali prevedono prezzi speciali: 24,90 euro al mese per Casa Wireless + e 21,90 euro al mese per Casa Wireless + Convergente. Questi sconti, inizialmente validi fino a settembre 2023, sono stati prorogati diverse volte, ultimamente fino al 31 gennaio 2024, e ora restano disponibili fino al 29 febbraio 2024.

Le offerte vantaggiose includono chiamate illimitate, traffico dati illimitato e un kit FWA (Indoor o Outdoor) con modem. Il costo di attivazione è di 39,90 euro, addebitato nella prima fattura, mentre il costo mensile è di 5 euro per 24 mesi.

Cosa aspettarsi da Casa Wireless +

Le offerte Indoor forniscono un modem da interno, mentre quelle Outdoor prevedono un’antenna esterna. L’FWA 5G Indoor, introdotta nel luglio 2023, è disponibile solo per i clienti sui nuovi sistemi NEXT.

Casa Wireless + e Casa Wireless + Convergente offrono velocità massime rispettivamente di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload per il 5G e fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload per il 4G.

L’offerta converge anche con i servizi Vodafone aggiuntivi, tra cui Vodafone Club mensile e l’opzione “Fissi Internazionali senza limiti“. Le offerte sono compatibili con i pacchetti Vodafone TV, ma alcune restrizioni si applicano.

Risparmia con i prezzi promozionali

Le offerte possono essere abbinate a una nuova linea mobile, ottenendo “Giga Illimitati” su una SIM in convergenza. Le soglie di utilizzo personale per i Giga illimitati sono definite, evitando un utilizzo improprio del servizio. Al superamento delle soglie, Vodafone si riserva il diritto di applicare misure di limitazione della velocità.

In caso di recesso anticipato, sono previsti costi aggiuntivi, ma al momento della conclusione degli sconti (presumibilmente dal 1° marzo 2024), le offerte saranno proposte a nuovi clienti a un prezzo di 29,90 euro al mese, con prezzi standard per i clienti mobile Vodafone a 24,90 euro al mese. La compagnia continua a ridefinire il concetto di connettività offrendo soluzioni avanzate e convenienti, rimanendo all’avanguardia nel settore delle telecomunicazioni.