Il fitness tracker Xiaomi Band 8, noto per la sua popolarità tra i Mi Fan, si trova ad affrontare una nuova sfida con l’imminente arrivo del Samsung Galaxy Fit 3. Le voci su questo nuovo dispositivo si sono intensificate, e grazie a una serie di immagini che hanno fatto la loro comparsa online, ora abbiamo una panoramica di come sarà il suo design oltre che alcune informazioni sulle specifiche tecniche.

Le immagini trapelate, grazie all’esperto Evan Blass, offrono uno sguardo dettagliato sulle modifiche apportate al Galaxy Fit 3. Rispetto al suo predecessore, il Galaxy Fit 2, è evidente un restyling più moderno e un display più ampio. Il pannello AMOLED, aumentato a 1,61 pollici, offre una densità di pixel di 302 PPI, offrendo un’esperienza visiva migliorata. La gamma di colori proposta sembra includere Pink Gold, Silver e Gray per entrambi i cinturini e la scocca, quest’ultima realizzata in alluminio e con certificazione IP68, garantendo resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Le immagini, inoltre, suggeriscono anche altre varianti con cinturini Orange e Green.

Arriva il nuovo Samsung Galaxy Fit 3

La smartband presenta un peso di 21,39 grammi con il cinturino e 18,5 grammi senza. Le dimensioni complessive sono di 93 x 9,5 x 24 mm. Il sistema di rimozione dei cinturini sembra essere user–friendly, grazie alla presenza di un pulsante che facilita l’operazione. Ci sono anche speculazioni su un possibile aggiornamento del sistema operativo, passando da RTOS a una versione più avanzata.

Inoltre, sembra che la nuova smartband avrà un sensore per regolare automaticamente la luminosità e un rilevatore di cadute, una funzionalità utile soprattutto per gli utenti anziani. La certificazione TUV Rheinland ha fornito ulteriori dettagli sulla batteria del Galaxy Fit 3. La batterià sarà da 200 mAh, un notevole aumento rispetto ai 159 mAh del modello precedente, e avrà una durata di circa 13 giorni.

Per quanto riguarda il prezzo, alcune speculazioni affermano che la smartband potrebbe debuttare a un prezzo di circa 100.000 KRW, ovvero circa 70€ al cambio attuale. Dunque il prezzo risulta aumentato rispetto al modello precedente che in Europa era stato messo in vendita a 35€ (circa 49.500 KRW). Se queste speculazioni si rivelassero corrette, il Galaxy Fit 3 potrebbe essere commercializzato in Italia al prezzo di circa 99€, ma ovviamente si tratta, per il momento, solo di congetture. Non sono state rilasciate informazioni su una possibile data di lancio, ma sembra molto probabile che il Samsung Galaxy Fit 3 potrebbe debuttare nella prima metà del 2024.