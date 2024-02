Il sotto brand del produttore cinese tech Xiaomi, ovvero Poco, sta pianificando l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del prossimo Poco X6 Neo e quest’ultimo dovrebbe essere annunciato in veste ufficiale inizialmente per il mercato indiano fra circa un mese. Nel frattempo, un noto leaker ha pubblicato in rete numerose informazioni riguardanti la presunta scheda tecnica di questo dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete numerose informazioni riguardanti il prossimo smartphone di fascia media a marchio Poco. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo Poco X6 Neo. In particolare, a rivelare alcuni dettagli tecnici interessati è stato il leaker @saaanjjjuuu tramite un post sulla propria pagina sul social X (ex Twitter).

📱Poco X6 Neo to launch soon in India (could be next month)🇮🇳

Specs (rumored):-

-6.67'' 120Hz AMOLED Display

-Dimensity 6080 SoC

-5000mAh Battery with 33W Charging

-IP54 + 3.5mm jack

This could be a Under 15k or around 15k device.

What could be or should be the price of it… pic.twitter.com/Bg3TNue26g

— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) February 1, 2024