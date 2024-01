Il sotto brand di Xiaomi, ovvero Poco, si appresta ad annunciare sul mercato una nuova line up di smartphone. Stiamo parlando dei prossimi Poco X6 e ora, grazie ad una immagine teaser ufficiale, sappiamo quando sarà annunciato ufficialmente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco X6, la nuova line up di Poco sarà annunciata l’11 gennaio 2024

Poco X6 sarà la nuova serie di punta del sotto brand di Xiaomi e ora sappiamo quando sarà annunciata sul mercato. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha pubblicato in queste ore una nuova immagine teaser ufficiale. Quest’ultima sarà venduta ufficialmente sullo store Flipkart.

Secondo l’immagine teaser appena emersa, i nuovi smartphone a marchio Poco saranno svelati ufficialmente fra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 11 gennaio 2024. L’immagine in questione ci ha inoltre confermato il design della backcover posteriore dei due dispositivi. In particolare, come da tradizione di Poco, sul retro sarà presente una zona rettangolare nera molto ampia dove saranno collocati i vari sensori fotografici e il logo dell’azienda.

Sappiamo che gli smartphone della nuova line up saranno almeno due. Uno si chiamerà Poco X6 e dovrebbe essere una sorta di re-branded dello scorso Redmi Note 13 Pro. Il secondo si chiamerà Poco X6 Pro e dovrebbe essere il re-branded di Redmi K70E. Come riportano i colleghi di GMSArena, l’azienda ha inoltre confermato che uno dei due, probabilmente il Poco X6 Pro, sarà alimentato dal soc MediaTek Dimensity 8300. Si tratterebbe quindi dello stesso processore montato a bordo del Redmi K70E.

Insomma, manca ormai davvero poco al debutto di questa nuova line up, ma rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli ufficiali.