I test visivi e gli enigmi vengono molto utilizzati e apprezzati poiché rappresentano delle sfide stimolanti ed eccitanti, oltre che un ottimo metodo per allenare il nostro cervello.

Se si pensa a degli enigmi da risolvere, la prima cosa che viene in mente sono sicuramente i tanto amati cruciverba e gli stravaganti indovinelli, ottimi per migliorare alcune capacità cognitive come la memoria e l’apprendimento.

Da parte loro, anche i test visivi hanno un impatto del tutto positivo sulle nostre capacità, andando a stimolare principalmente la vista e l’elaborazione delle informazioni.

Entrambi hanno un ruolo molto importante nel migliorare il benessere e la salute mentale dell’individuo e vengono anche utilizzati nel caso medico e psicologico per comprendere al meglio il funzionamento dell’organo cerebrale.

Ma oltre a tutti questi benefici, enigmi e test visivi vengono utilizzati per uno scopo principale: il divertimento.

Test visivo: trova il numero 3 in mezzo a tutti questi numeri 9

E a proposito di divertimento, ecco qui pronto un test visivo molto simpatico che permetterà a ognuno di mettersi alla prova, dando anche la possibilità di sfidare qualche amico in una battaglia di velocità.

Nell’immagine riportata di sopra sono presenti una serie di linee, tutte composte da una catena di numeri 9 di colore bianco in successione, su uno sfondo nero.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano e niente può presagire che dietro a questa serie di numeri si nasconda un enigma da risolvere.

Infatti, uno sguardo attento potrebbe notare che in queste file di numeri 9 è presente un intruso che corrisponde proprio a un numero 3.

Individuare l’intruso non è una sfida semplice, molti non ci riescono, altri ci impiegano qualche minuto e solo alcuni sono in grado di riconoscere il numero 3 entro pochi secondi. E tu, a quale categoria appartieni? Riesci a individuare il numero 3 entro 15 secondi?

Ecco la soluzione al test visivo.