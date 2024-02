Ci sono 200 GIGA a 7 EURO, CoopVoce batte Iliad

Non era semplice riuscire a far dimenticare la vecchia offerta da 300 giga agli utenti che non erano riusciti a sottoscriverla. CoopVoce però ha messo su una soluzione straordinaria che all’insegna del risparmio e della grande quantità riuscirà ancora una volta a mettere sotto scacco l’intero mondo della telefonia mobile. La nuova offerta mobile andrà avanti fino al 6 marzo e senza variazioni del prezzo.

La caratteristica principale è proprio questa: sebbene ci sia una scadenza per quanto concerne la possibilità di sottoscrizione, il costo mensile resterà invariato. CoopVoce, così come la maggior parte dei gestori virtuali, non è assolutamente soggetto a rimodulazioni future.

CoopVoce lancia la nuova offerta con 200 giga al suo interno, ecco i dettagli

Serviva qualcosa di realmente interessante per riuscire ad abbattere la tristezza per la scadenza della vecchia EXTRA 300. CoopVoce ha lavorato tanto durante quest’ultimo mese, periodo durante il quale gli utenti hanno sottoscritto in massa la vecchia tariffa con ben 300 giga. Ciò che è uscito fuori consiste in un’offerta che in questo caso non stupirà solo per i contenuti, ma soprattutto per il prezzo.

Si parte innanzitutto da minuti senza limiti verso qualsiasi provider mobile o fisso in Italia e in Europa, ma non mancano gli SMS che sono 1000. Per quanto concerne la navigazione in Internet, si può stare sicuri: ecco 200 giga in rete 4G da utilizzare tutti i mesi. Il prezzo finale consiste in una cifra di soli 7,90 € al mese mese e per sempre, con un reminder fondamentale: CoopVoce non ha mai aumentato i prezzi delle offerte dei propri utenti.

Per quanto riguarda il costo di attivazione non ci sarà da preoccuparsi visto che sarà gratuito ma c’è anche un altro regalo. Il primo mese verrà offerto totalmente gratis dall’azienda, per cui il primo pagamento partirà dal mese successivo alla sottoscrizione. Non vi resta che recarvi sul sito ufficiale per entrare a far parte della grande famiglia di Coop.