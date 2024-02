Offerte TIM in sconto, UN MESE in regalo con 100 e 150 GIGA

Attualmente il muro della telefonia mobile verte in stato di grande ricchezza di offerte. Sono infatti moltissime le promozioni mobili disponibili, soprattutto quelle dei gestori virtuali che però stanno vivendo una forte fase di contrasto con i provider MNO. Ovviamente TIM vuole dare il suo contributo cercando di tenersi stretti i suoi clienti ma anche di acquisirne di nuovi.

Risulterà tutto più semplice dopo aver lanciato offerte di gran livello come quelle già viste durante il 2023, più precisamente durante le battute finali. Il provider italiano sta cercando in ogni modo di dare ai nuovi clienti un motivo in più per sottoscrivere le sue promozioni mobili, che attualmente rispondono al nome delle Power. Il grande vantaggio di chi sottoscrive queste offerte è sicuramente quello di avere tanti contenuti, un prezzo unico nel suo genere e anche tanta qualità.

Per quanto riguarda la rete mobile infatti TIM detiene la leadership assoluta. Ovviamente non tutti potranno sottoscrivere queste promo, dal momento che sono dedicate solo ed esclusivamente a utenti provenienti da determinati gestori.

TIM porta di nuovo ai suoi nuovi e vecchi utenti le Power con 100 e 150 giga

La prerogativa principale delle due soluzioni è quella di offrire tanta qualità ma questa volta anche prezzi molto bassi. In primo luogo bisogna chiarire che entrambe le offerte contenuti in comune mentre altri cambiano, più precisamente quelli legati ad Internet. Anche il prezzo in realtà è diverso, siccome la prima costa 6,99 € al mese e la seconda a 7,99 € al mese.

Chi vuole sottoscrivere quella meno costosa, ovvero la Power Iron, avrà a disposizione durante ogni mese comunque tutto. Ci sono infatti minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori con un quantitativo di giga pari a 100.

La seconda offerta, quella più costosa, include praticamente gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga. Possono essere sottoscritte solo da chi viene da Iliad e dai gestori virtuali e il primo mese è gratuito.