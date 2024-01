L’operatore telefonico virtuale CoopVoce si sta preparando a lasciare tutti senza parole. L’operatore ha infatti svelato che annuncerà a breve un’altra sensazionale offerta di rete mobile con una quantità esagerata di traffico dati per navigare. Stiamo parlando della prossima offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce renderà disponibile a breve la nuova offerta mobile CoopVoce Evo 200

L’operatore virtuale CoopVoce renderà disponibile a breve una nuova super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alla nuova offerta denominata CoopVoce Evo 200. In realtà, si tratta di un’offerta già proposta in passato dall’operatore. Tuttavia, a partire dal 1 febbraio 2024 e fino al prossimo 6 marzo 2024, gli interessati potranno attivarla ad un prezzo super scontato.

CoopVoce Evo 200 sarà infatti attivabile ad un prezzo scontato di 7,90 euro al mese. Si tratta di uno sconto notevole, dato che solitamente il prezzo per il rinnovo mensile era di 9,90 euro al mese. Sarà quindi un’occasione davvero unica e imperdibile per tutti coloro che vogliono cambiare operatore e passare a CoopVoce.

Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete TIM, 1000 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. L’offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore ma non solo. L’offerta CoopVoce Evo 200 sarà infatti attivabile anche da chi è già cliente dell’operatore. In questo caso, però, sarà previsto un costo per il cambio offerta di 9,90 euro. Ricordiamo inoltre che, per i nuovi clienti dell’operatore, il costo di attivazione e il primo mese dell’offerta saranno gratuiti.