Apple iPhone 15 resta sempre uno degli smartphone più ricercati e desiderati da parte del pubblico, e le correnti riduzioni di prezzo lo rendono anche facilmente acquistabile, in quanto il valore attuale risulta essere inferiore rispetto ai top di gamma del momento.

Nell’articolo odierno vi vogliamo parlare di Apple iPhone 15 nella sua variante da 128GB di memoria interna, nel momento in cui sceglierete di acquistarlo, tenete bene in considerazione appunto il quantitativo di memoria, poiché non sarà possibile espanderla in alcun modo. La colorazione che troverete linkata è la Nera, tuttavia potrete scegliere anche un altro colore, il prezzo non dovrebbe cambiare.

Apple iPhone 15: un’occasione davvero unica nel suo genere

Gli Apple iPhone sono stati per lungo tempo gli smartphone più costosi in circolazione, finalmente non è più così, infatti tutti possono effettivamente acquistarli, a patto che comunque siano disposti a spendere poco più di 800 euro. Il modello in questione, grazie alla nuova offerta Amazon, rispetto al suo valore di listino di 979 euro, può essere acquistato dal pubblico a soli 849 euro. Lo potete trovare direttamente a questo link.

Come ormai saprete, sul mercato dello stesso iPhone 15 si possono trovare diverse versioni, tutte differiscono esclusivamente per il quantitativo di memoria interna installata, in quanto presentano esattamente le medesime specifiche tecniche. Come il display Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, una fotocamera principale da 48 megapixel (che abbandona i soliti canoni da 12 megapixel per andare oltre), un teleobiettivo 2X che permette di realizzare zoom ottici e non solo digitali, il processore A16 Bionic di alta qualità con prestazioni superiori al passato, per finire con il connettore USB-C nella parte inferiore, come da obbligo imposto direttamente da parte dell’Unione Europea nel corso dell’ultimo anno.