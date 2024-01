La crescente preoccupazione per la crisi nel settore dei videogiochi ha portato alla luce diverse prospettive e strategie per affrontare le sfide che le aziende di sviluppo e i publisher stanno attualmente affrontando. In mezzo a questo panorama complesso, Prince of Persia: The Lost Crown di Ubisoft Montpellier emerge come un potenziale antidoto alla crisi dei tripla A.

Nonostante le iniziali perplessità dovute alle prime impressioni non particolarmente entusiasmanti, The Lost Crown ha dimostrato di essere un metroidvania ben progettato, capace di offrire una significativa esperienza di gioco. Questo solleva la questione se questo titolo possa fungere da esempio per le aziende del settore, come Ubisoft e altre. Queste ultime, infatti, cercano di superare la crisi in corso, caratterizzata da licenziamenti e da un modello tripla A sempre più insostenibile.

Il Metroidvania di Ubisoft Montpellier potrebbe cambiare le Regole dei videogiochi

In linea con le considerazioni di esperti come Joshua Sawyer sul necessario adottare un “modello Pentiment” per superare la crisi, potrebbe essere giunto il momento di un cambio di paradigma nell’industria dei videogiochi. Potrebbe essere benefico vedere più produzioni come Prince of Persia: The Lost Crown, con cicli di sviluppo più contenuti. Cicli che permettano alle menti creative delle aziende di sperimentare soluzioni narrative e di gameplay originali.

L’idea di creare giochi che non siano “troppo grossi per fallire” potrebbe essere la chiave per consentire alle aziende rinomate di bilanciare le loro produzioni, aprendo spazio a progetti più agili e innovativi tra i blockbuster tripla A. Questa nuova direzione potrebbe offrire un respiro fresco all’industria e soddisfare la crescente richiesta di esperienze di gioco originali e stimolanti. Resta da vedere se Prince of Persia: The Lost Crown rappresenterà davvero un punto di svolta in questa direzione, ma sicuramente suscita la speranza di un futuro più sostenibile e creativo per l’industria dei videogiochi.