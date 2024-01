LIDL presenta il volantino che distrugge EXPERT ed Euronics

Unitamente a tante altre aziende, anche Lidl ha sfruttato questo mese di gennaio per lanciare diverse opportunità. Il colosso nel mondo dei grandi magazzini sta facendo vedere dei prezzi straordinari che fanno parte di ogni categoria. Innanzitutto si parte dagli alimentari che però in questo caso passano in secondo piano, siccome ci sono degli sconti che riguardano elettrodomestici e anche utensili da lavoro molto ricercati.

Per avere un riscontro in merito a questi prodotti, bisognerà sfogliare le pagine del nuovo volantino di Lidl e arrivare circa verso la fine. Proprio lì sarà possibile trovare dei prezzi mai visti prima, molto utili soprattutto per chi ha alcune necessità. Il nuovo volantino che l’azienda ha lanciato a gennaio, avrà una durata fino al prossimo 28 del mese ed è per questo che bisognerà affrettarsi. Molti dei prodotti disponibili nel volantino infatti sono soggetti ad esaurimento scorte essendo disponibili in pezzi limitati.

Lidl propone le sue offerte, il volantino è arrivato con sconti clamorosi

Come si può notare verso la fine del volantino, ci sono tutti gli utensili da lavoro migliori, quelli sponsorizzati dal marchio Parkside rappresentato questa volta da Arnold Schwarzenegger. Non sarà un problema trovare dal set di cacciaviti fino al trapano professionale, con diversi altri prodotti che difficilmente si trovano in altri grandi magazzini.

Per quanto riguarda invece gli elettrodomestici, spunta subito in primo piano una friggitrice che ha un prezzo di 29,99 € così come il tostapane da 19,99 €. Questo ha lo stesso prezzo di un frullatore ad immersione che è stato acquistato centinaia di volte negli ultimi giorni.