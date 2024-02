Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra, lanciato di recente, sembra aver suscitato preoccupazioni tra gli utenti riguardo al suo display. Un thread sulla community di supporto di Samsung ha raccolto numerose segnalazioni di possessori del Galaxy S24 Ultra che lamentano la presenza di colori sbiaditi sullo schermo.

Uno degli utenti ha riferito di aver contattato l’assistenza clienti di Samsung UK, che ha eseguito una diagnostica da remoto senza risolvere completamente il problema. Alcuni suggeriscono che i colori sbiaditi potrebbero essere correlati al Gorilla Glass, noto per conferire una resistenza significativa allo schermo, riducendo i riflessi.

Secondo un utente su Reddit il problema potrebbe derivare da uno switch predefinito nelle impostazioni dello schermo, che consentirebbe agli utenti di passare da colori naturali a colori vivaci. Questa possibilità aggiunge un’ulteriore sfumatura alla problematica.

Samsung promette una risoluzione con aggiornamento software

Questo problema dei colori sbiaditi sembra coinvolgere anche il Samsung Galaxy S24+. Però sembra che secondo alcune fonti Samsung abbia già riconosciuto il bug e assicurato agli utenti che verrà risolto attraverso uno dei prossimi aggiornamenti software. Anche se, almeno per il momento, non sono state ancora fornite informazioni sulla data di rilascio di questo aggiornamento.

Ad ogni modo, malgrado i problemi iniziali segnalati, i Galaxy S24 hanno già registrato i preordini più alti di sempre per la serie. Superando addirittura i dati del precedente S10. Questo dimostra un notevole interesse da parte dei consumatori per le nuove proposte dell’azienda coreana, nonostante le sfide iniziali riscontrate con il display.

Non a caso Samsung, al pari di Apple, rappresenta da sempre, sinonimo di garanzia ed affidabilità. È probabile che i clienti siano estremamente fiducioso neo confronti dell’azienda e della loro promessa di risoluzione immediatamente del problema attualmente in corso.

Restate connessi per ulteriori aggiornamenti a riguardo, per monitorare i futuri comportamenti della società e seguire il lancio dei suoi prodotti futuri.