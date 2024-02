Gli incentivi auto per il 2024 stanno delineando un quadro che possiamo definire familiare, replicando in gran parte quanto è stato realizzato già negli anni scorsi. Come previsto, i fondi a disposizione per la terza fascia, che comprende le auto con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, si stanno esaurendo rapidamente. Al momento, infatti, sono disponibili poco più di 30 milioni di euro, rispetto ai 120 milioni iniziali. Per chi intende acquistare un’auto di questa fascia, l’invito è ad agire tempestivamente. Per chi è ancora indeciso e non sa quale modello acquistare, vediamo insieme 10 auto full hybrid convenienti da acquistare grazie agli incentivi 2024 che permettono di ridurre il prezzo di 2.000 euro a condizione di rottamare un vecchio modello.

10 auto ibride da acquistare con gli incentivi 2024

Renault Clio : la piccola francese, recentemente rinnovata , offre la versione 1 . 6 E – Tech Hybrid da 145 CV. Il powertrain include un motore a benzina da 91 CV e due motori elettrici da 48 e 20 CV. Consumi ed emissioni sono rispettivamente di 4 , 2 litri ogni 100 km e 94 g / km di CO2 .

Toyota Yaris: la celebre full hybrid è stata presentata con nuove motorizzazioni per il 2024. La versione 1.5 Hybrid Active da 116 CV offre consumi di 4,1 litri ogni 100 km e emissioni di 92 g/km di CO2.

Mazda2 Hybrid: affine alla Yaris, offre prestazioni simili. La VVT-iE Hybrid Pure ha un prezzo di 24.670 euro, ridotto a 22.670 con gli incentivi.

Dacia Jogger Hybrid: la più grande tra le auto ibride economiche, è lunga 4,55 metri e offre fino a 7 posti. Con motore full hybrid da 145 CV, ha un prezzo di 25.950 euro (23.950 con gli incentivi).

: la più grande tra le auto ibride economiche, è lunga 4,55 metri e . Con motore full hybrid da , ha un prezzo di . (23.950 con gli incentivi). Honda Jazz: con carrozzeria da monovolume offre un motore full hybrid da 122 CV. La versione Elegance ha un prezzo di 26.900 euro, ridotto a 24.900 con gli incentivi.

Altri 5 modelli vantaggiosissimi