Oppo lancia gli Enco Buds2 Pro: Auricolari Wireless di alta qualità

Oppo continua a stupire il mercato tecnologico con il lancio globale degli Enco Buds2 Pro, auricolari stereo senza fili progettati per offrire un’esperienza di ascolto di alta qualità e una connettività versatile. Abbinati al recente annuncio del nuovo Oppo Pad Neo, questi auricolari promettono un suono cristallino, una lunga durata della batteria e funzionalità avanzate.

Gli Enco Buds2 Pro di Oppo sono dotati di driver extra large da 12,4 mm e di una membrana vibrante titanizzata, che garantisce maggiore rigidità e una risposta istantanea migliorata. Questa combinazione permette la riproduzione di suoni ad alta frequenza con una chiarezza superiore, fornendo un’esperienza di ascolto nitida e affidabile. Il sistema Enco Master Equaliser consente inoltre tre profili audio differenti: Bilanciato, Basso, Audace.

Tecnologia Avanzata per i nuovi auricolari Oppo

Per coloro che utilizzano gli auricolari anche per le chiamate, Oppo ha integrato un doppio microfono con algoritmo AI Clear Call. Questo sistema analizza le informazioni memorizzate dai microfoni, separando il rumore di fondo dalle voci umane e migliorando la chiarezza delle conversazioni. La posizione ottimizzata dei microfoni consente anche di bloccare il vento, garantendo chiamate nitide anche in condizioni atmosferiche avverse.

Gli Oppo Enco Buds2 Pro sono progettati per aderire perfettamente all’orecchio, pesano solo 4,3 grammi e sono resistenti all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP55. Disponibili nelle colorazioni Granite White oppure Graphite Black, regalano anche un’estetica affascinante ed accattivante. Oppo promette fino a 8 ore di riproduzione musicale o 4 ore di chiamate con una singola carica. Grazie alla custodia di ricarica, l’autonomia si estende fino a 38 ore di musica e 20 ore di telefonate. Gli auricolari sono dotati di controlli tattili personalizzabili, consentendo all’utente di gestire la riproduzione con singoli, doppi, tripli tocchi o pressioni prolungate.

Gli Oppo Enco Buds2 Pro sono disponibili globalmente dal 29 gennaio al prezzo consigliato di 49,99 Euro. Possono essere acquistati su Oppo Store, su Amazon e presso i principali store rivenditori del brand. Grazie a queste caratteristiche avanzate e il prezzo competitivo, gli Enco Buds2 Pro sono sicuramente un’alternativa validissima per chiunque cerchi auricolari wireless di alta qualità. Queste nuove cuffie potrebbero divenire competitor delle più utilizzate e batterle grazie ai loro vantaggi ineguagliabili.