Il produttore tech Oppo continua a presentare nuovi prodotti e l’ultimo arrivato in Malaysia è il nuovo tablet Oppo Pad Neo. Si tratta in realtà di un dispositivo che già conosciamo ma con un altro nome. Ci riferiamo ad Oppo Pad Air 2 annunciato per il mercato cinese qualche tempo fa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo annuncia ufficialmente in Malaysia il nuovo tablet Oppo Pad Neo

Oppo Pad Neo è il nuovo tablet presentato in queste ore dall’azienda in Malaysia. Come già detto in apertura, questo prodotto lo abbiamo già conosciuto ma con un altro nome, ovvero Oppo Pad Air 2. Il nuovo modello, in particolare, è stato reso disponibile in due versioni, di cui una con solo supporto Wi-Fi e una con supporto anche alla connettività LTE.

Dal punto di vista estetico, sul fronte troviamo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 10.5 pollici. La risoluzione è pari a 2408 x 1720 pixel ed è inoltre presente una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il comparto fotografico comprende invece un sensore fotografico anteriore da 8 MP e un sensore fotografico posteriore sempre da 8 MP.

Le prestazioni sono affidate ad un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G99. Il tablet può inoltre contare la presenza di una batteria da 8000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

Come già detto in apertura, il nuovo tablet Oppo Pad Neo sarà disponibile all’acquisto in Malaysia. Il prezzo parte da circa 230 euro fino ad un massimo di circa 270 euro al cambio attuale.