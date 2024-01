I TRUCCHI per non pagare CANONE RAI e bollo AUTO

Ci sono diversi modi per evitare di pagare alcune tasse ma appartengono solo ad alcune categorie. Chi ad esempio non vuole pagare il canone Rai, deve avere almeno 75 anni di età e soprattutto un reddito annuo di un massimo di 8000 €.

In alternativa, bisognerebbe non avere una televisione in casa o far parte di forze militari sul territorio italiano senza residenza.

Dopo il canone Rai, ecco come evitare il bollo, molto più facile regione per regione

La questione che riguarda il bollo è nettamente più ingarbugliata del canone Rai, in quanto si tratta di una tassa che viene disciplinata da ogni regione in maniera autonoma. Questa imposta infatti arriva ad ogni automobilista che possiede un veicolo e va pagata entro l’anno. Diverse modifiche sono state apportate nel corso degli anni, ma quella più significativa è arrivata con i veicoli ibridi ed elettrici.

Innanzitutto le regioni più privilegiate sono certamente il Piemonte e la Lombardia. Qui le persone che sono proprietarie di un’auto elettrica al 100%, possono totalmente evitare di pagare il bollo auto. Per tutto il tempo che quel veicolo sarà di loro proprietà, non ci sarà alcuna tassa da pagare. La stessa cosa vale anche per le altre regioni ma per un periodo massimo di 5 anni. Ci sono grandi sconti anche per chi possiede un’auto ibrida. Per evitare poi il bollo auto con modalità diverse, bisogna essere titolari della legge 104 o di un’auto storica. In quest’ultimo caso, ricordiamo che deve avere almeno trent’anni di età per rientrare in tale categoria privilegiata.