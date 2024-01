Euronics batte MediaWorld con sconti al 70%, il NUOVO volantino

Il meglio per quanto riguarda i volantini appartenenti al mondo dei grandi magazzini di elettronica, è rappresentato ovviamente da Euronics. La grande catena è diventata famosa ormai diversi anni fa per via dei suoi prezzi molto bassi su smartphone, computer, televisione, elettrodomestici e molto altro ancora.

Il mese di gennaio è stato incorniciato da un volantino davvero incredibile, pieno di opportunità di altissimo livello per prezzi estremamente bassi. Ovviamente bisogna ricordare che le offerte in questione dureranno ancora fino alle 23:59 di questa sera, sia per quanto riguarda i negozi fisici che il sito ufficiale. Ovviamente, dopo questo 31 gennaio, arriveranno tutti gli sconti del mese di febbraio.

Euronics, i nuovi sconti sul volantino battono la concorrenza: ecco alcuni prodotti

Come si può notare all’interno del catalogo, non mancano gli smartphone di rilievo. Euronics mette a disposizione infatti tutta la nuova gamma Galaxy S24 di Samsung Samsung, costituita da tre smartphone.

Secondo quanto riportato, l’attenzione degli utenti però si sta spostando direttamente sugli smartphone che costano meno, come ad esempio lo Xiaomi Redmi 12 che ha un prezzo di soli 179 € con caratteristiche ottime, come una batteria da 5000 mAh e una memoria RAM da 8 GB.

Molta attenzione anche sugli iPhone 15 e 15 Pro, disponibili per 879 € e per 1099 € entrambi nelle versioni da 128 GB di memoria. Menzione di merito per il nuovo esemplare di PlayStation 5, ovvero la Slim. Questa arriva con un gioco ad un prezzo totale di soli 569 €.

Bisogna ricordare che tutti i pezzi acquistati da Euronics, avranno una garanzia pari a due anni come al solito.