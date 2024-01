Il Canone Rai e il Bollo Auto sono, senza ombra di dubbio, le tasse più odiate dagli italiani.

Il Canone Rai è un’imposta obbligatoria che ogni possessore di dispositivi in grado di trasmettere le trasmissioni televisive è tenuto a pagare, per aiutare a finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo.

Si tratta di una tassa molto evasa dagli italiani, e per questo motivo dal 2016 viene accorpata alle bollette della luce così che l’importo di 70 euro all’anno venga suddiviso in 10 rate da 7 euro ciascuna.

Il Bollo Auto invece è una tassa sul possesso di un veicolo che viene pagata da chiunque sia proprietario di un’automobile, indipendentemente dal suo utilizzo.

Canone Rai: ecco come non pagarlo

Per quanto riguarda il Canone Rai esistono dei modi per evitare di pagarlo ma sono destinati a delle categorie specifiche.

Ad esempio, sono esenti da questa imposta tutti coloro che non possiedono un dispositivo che trasmetta il segnale, tutti gli over75 che abbiano un certo reddito, i militari delle forze armate italiani, i militari delle forze Nato, gli agenti diplomatici e consolari di alcuni paesi e i rivenditori di TV ed elettrodomestici.

Per il Bollo Auto, invece, è una tassa prettamente regionale e quindi sono le regioni a stabilirne il costo e le esenzioni.

In generale, comunque, le categorie esenti dal pagamento del bollo sono tutti coloro che possiedono delle disabilità e siano possessori di 104 e chi possiede dei veicoli storici o auto d’epoca. In più, le regioni possono decidere di abbassare il costo del bollo, oppure eliminarlo per alcune categorie di automobili, come le auto elettriche e le ibride.