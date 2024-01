Recentemente si è intensificata la speculazione riguardo a un potenziale distacco di Google dalla partnership con Samsung per la produzione dei chip della serie Tensor, impiegati negli smartphone della linea Pixel. Sembra che la decisione di Google di prendere questa direzione stia assumendo una forma concreta visto che si vocifera che il prossimo SoC Tensor G5 potrebbe essere sviluppato da Google stesso, con la produzione affidata a TSMC, escludendo così Samsung dalla progettazione e dalla fabbricazione del chip.

La notizia proviene da 9to5Google, che riporta che il Tensor G5 sarà un chip “auto-sviluppato” da Google, in collaborazione con KYEC e TSMC. KYEC si occuperà dello sviluppo dell’architettura di base del SoC, mentre TSMC gestirà la produzione fisica. Ciò implica una chiara rottura con Samsung, che non sarà coinvolta né nella progettazione né nella produzione del chip.

Tempo fa, si era ipotizzato che il Tensor G4 per il Google Pixel 9 sarebbe stato prodotto direttamente da Google, ma l’azienda sembra aver esteso la partnership con Samsung almeno fino al 2025. Nel frattempo, i lavori sul Tensor G5 sono già in corso, con il chip che riceve il nome in codice “Laguna”.

Tensor G5 e Google Pixel 10 nel 2025

Ciò che rende il Tensor G5 ancora più interessante è il suo essere il primo chip a 3 nm di Google. Questa tecnologia promette un notevole aumento delle prestazioni rispetto ai predecessori, come il Tensor G3 e l’imminente Tensor G4, previsto per la seconda metà dell’anno, che sarà prodotto su un nodo a 4 nm. Come il Tensor G3, incentrato sull’IA, il Tensor G5 manterrà un focus particolare su questa area, con un’architettura progettata per gestire carichi di lavoro intensivi dal punto di vista dell’intelligenza artificiale.

L’anticipazione per i chip Tensor G5 e il futuro Google Pixel 10, previsto per la seconda metà del 2025, è palpabile. Tuttavia, emerge anche un possibile effetto collaterale: l’investimento limitato di Google nel Tensor G4, che potrebbe essere considerato una versione migliorata del chip Exynos 2400 utilizzato nel Samsung Galaxy S24. Se siete interessati ad altri articoli riguardanti l’AI di Google ve ne consigliamo alcuni.