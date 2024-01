Google ha recentemente annunciato l’introduzione di tre nuove funzioni sperimentali su Chrome, il suo browser, mentre è stata avvistata un’ulteriore potenziale innovazione in Gmail. Anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali su quest’ultima, Google sembra spingersi sempre più verso l’integrazione di intelligenza artificiale nelle sue piattaforme.

La prima novità riguarda l’organizzazione intelligente delle schede aperte su Chrome. Sebbene i gruppi di schede siano già presenti da tempo, ora Google mira a semplificare ulteriormente la gestione attraverso un algoritmo che raggrupperà schede simili e suggerirà persino nomi ed emoji pertinenti per ciascun gruppo. Questa funzione è già disponibile con la versione 121 di Chrome.

L’algoritmo Gen AI trasforma il tuo stile di navigazione

Un’altra innovazione consiste nella creazione di temi attraverso un algoritmo simile a Gen AI, precedentemente visto su Android 14 e Pixel 8/8 Pro. Gli utenti potranno scegliere soggetto, tecnica e atmosfera per creare sfondi personalizzati in modo rapido. Questa funzione è inclusa nella distribuzione di Chrome 121.

L’intelligenza artificiale generativa di Smart Compose, già presente su Gmail e Messaggi, sarà estesa a quasi tutti i campi di testo su siti web. Questo significa che l’AI potrebbe assistere gli utenti nella scrittura di recensioni, moduli di contatto o qualsiasi altro testo online. La funzione sarà implementata con la prossima versione di Chrome, la 122, prevista per il prossimo mese.

Inoltre, l’ultima versione di Gmail per Android anticipa un aggiornamento significativo di Smart Compose, introducendo il supporto ai comandi vocali. Gli utenti potranno ordinare all’AI di creare bozze di email vocalmente, rappresentando un passo avanti nell’interazione uomo-macchina. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, questa evoluzione sembra promettente per il futuro.

Prospettive future per Gmail e Google

Il costante impegno di Google nell’integrazione dell’intelligenza artificiale in varie funzioni delle sue piattaforme suggerisce un’evoluzione continua, offrendo agli utenti esperienze sempre più intelligenti e personalizzate. Resta da vedere come queste innovazioni saranno accolte e come cambieranno le dinamiche di utilizzo nelle abitudini quotidiane online degli utenti. L’integrazione di AI potrebbe portare ad una maggiore efficienza e comodità, ma allo stesso tempo solleva questioni sull’automazione e sulla privacy che saranno fondamentali per il dibattito futuro sull’evoluzione della tecnologia.