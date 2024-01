Iliad è un operatore telefonico nato in Francia e presente anche in Italia e in Polonia, che in poco tempo è riuscito a conquistare una fetta importante di utenti.

Il fiore all’occhiello dell’azienda è sicuramente la sua innovazione costante unita a un’ampia gamma di promozioni telefoniche, a prezzi super convenienti, pensate per la clientela di tutte le età.

All’inizio del 2022 Iliad è partita con una politica espansionistica, offrendo ai propri clienti, oltre alla telefonia mobile, anche la fibra ottica con una tecnologia FTTH e una velocità di download fino a 1 Gbit/s e 300 Mbit/s in upload.

La politica ha avuto molto successo, anche in Italia, visto che oltre i 10.116.000 clienti per la linea mobile, si sono aggiunti 149.000 contratti per la linea fissa.

Iliad, una nuova tecnologia per la fibra ottica

Il 30 gennaio 2024, Iliad ha fatto una presentazione, dove è stato lanciato un dispositivo innovativo molto utile proprio per la fibra ottica.

Il dispositivo, chiamato Freebox V9, sarà lanciato prima in Francia e con molta probabilità e con un po’ di ritardo, anche in Italia. Si tratta di uno strumento per la gestione della fibra ottica.

Non ci sono ancora molti dettagli che lo descrivano, ma secondo alcune indiscrezioni, il nuovo Freebox V9 potrà raggiungere un’incredibile velocità di 10 Gb. Inoltre, presenterà il nuovo standard Wi-Fi 7 integrato, per raggiungere prestazioni ancora migliori.

Iliad, con questa mossa, certifica ancora una volta l’amore per l’innovazione tecnologica, e si consacra tra i grandi anche per il settore delle telecomunicazioni fisse, oltre che di quelle mobili, come già sappiamo.