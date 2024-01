WindTre, uno dei principali operatori nel settore delle telecomunicazioni in Italia, ha annunciato una significativa modifica per i suoi clienti mobile a partire dal 22 gennaio. La società ha deciso di dire addio alle autoricariche, uno dei servizi storici che ha caratterizzato l’offerta per alcuni piani, tra cui Be Wind, Pieno Wind e Pieno SMS.

Le autoricariche rappresentavano un meccanismo mediante il quale i clienti potevano ricevere un credito bonus in base al traffico ricevuto da operatori diversi da WindTre e Very Mobile. Questo credito bonus poteva essere successivamente utilizzato come traffico telefonico. A partire dalla data annunciata, però, non sarà più possibile accumulare questo credito bonus attraverso il meccanismo delle autoricariche.

WindTre e le nuove condizioni per i clienti

WindTre ha iniziato a informare i clienti dei piani interessati di questa modifica unilaterale del contratto a partire dal 14 dicembre. Dando loro il tempo di adeguarsi a questa novità.

La decisione di chiudere il servizio delle autoricariche è stata giustificata come una misura necessaria per affrontare le sfide economiche e i costi crescenti che l’azienda deve sostenere. Questo cambio rappresenta un passo verso la sostenibilità economica dell’operatore.

Un aspetto importante dell’annuncio è relativo al credito bonus residuo. I clienti interessati potranno utilizzare il credito bonus accumulato fino al 15 dicembre 2024. Dopo questa data, il credito bonus non sarà più utilizzabile e decadrà definitivamente.

WindTre ha chiarito che il credito bonus non è trasferibile né monetizzabile.

In più, non potrà essere utilizzato per l’acquisto di servizi Value-Added Service (VAS) o dagli store delle applicazioni.

Questa modifica potrebbe avere un impatto significativo su chi era abituato a beneficiare delle autoricariche, e l’operatore ha consigliato ai propri clienti di consultare la pagina di supporto dell’operatore per ulteriori dettagli e chiarimenti.